Bir Kadını Tam 30 Yıl Gençleştirebilen Görsel Efekt Uzmanı

ABD'li dijital kompozitör ve güzellik sanatçısı Rousselos Aravantinos, rotüş ile bir kadını nasıl gençleştirebildiğini paylaştı.

ABD'li dijital kompozitör ve güzellik sanatçısı Rousselos Aravantinos, sinema sektörünün görsel efektler konusunda ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi. Rotüş ile yaş azaltma adıyla paylaştığı video ile takipçilerinin yapılan işlemleri 4K kalitesinde izlemelerini sağladı.

Los Angeles doğumlu sanatçı, "Çalışmadaki amaç, cilt dokusunun daha ince ayrıntılarını korumak ama aynı zamanda yüzünü dramatik bir şekilde değiştirmekti.” ifadelerini kullandı. Fulbright mezunu olan Aravantinos, aynı zamanda yeni teknikler de denediğini açıkladı.

Aravantinos, çalışmasının gerçekliğini arttırmak için insan anatomisini incelediğini belirtti. Daha önce de benzer çalışmalara imza atan Aravantinos, videolarını kişisel Vimeo kanalı üzerinden paylaşmaktadır. Başarılı sanatçının diğer çalışmalarını görmek ve kanalını takip etmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.