Film Gibi Video Çekmek İçin 11 Tüyo (Video)

Çektiğiniz videolar daha sanatsal olsun, insanlara ‘Ya ne güzel çekmişsin?’ dedirtsin istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de çekim planlarıdır. Bir YouTube kanalı, hangi anlatımın nasıl daha yapılabileceğini açıklıyor.

Modern akıllı telefonlar, bundan yıllar önce kullanılan profesyonel kameralardan daha iyi ve gelişmiştir. Yine de elimizde teknolojik imkanlar olması, bizim birer Federico Fellini olduğumuz anlamına gelmiyor. Yine de teknolojinin hakkını vereceğimiz çekimler yapmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken şeyler bulunuyor.

Fotografium adlı kanal, hazırladığı videoda tam 11 farklı çekim planını ve hangi noktalarda kullanıldığını açıklıyor. Sonuç olarak da ortaya, basit bir videoyu bile daha etkileyici hale getirmenin formulü çıktı.

Bir hareketi mi, bir duyguyu mu yoksa bir yeri mi anlatmak istediğinize bağlı olarak kullanabileeğiniz pek çok farklı teknik bulunuyor. Bunları elbette ki bir defa okumak, ya da sadece bu ipuçlarını takip etmek yetmez ama en azından bir başlangıç oluşturur.

Temel çekim ölçeklerini doğru kullanabilmek de anlatacağınız hikayeyi daha kolay ve göze hoş şekilde anlatmayı sağlayacaktır.

Doğru çekim teknikleri ile hikaye anlatmak çok daha kolay, verilmek istenen mesajı aktarmak daha kolay. Artık alakasız düğün karelerinden çok daha iyisini çekebileceksiniz. İyi planlanmış bir video gerçekten çok şey fark ettiriyor.