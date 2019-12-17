Ücretli platformlar satın aldığınız dizi, film ya da müzik klibi video içeriklerini harici olarak hafızaya kaydetmiyorlar. Bu içerikleri çevrimdışı izlemek için internet sitelerinden indirme yapabileceğiniz uygulamalar gerekiyor. Bu içeriğimizde de Android için en popüler 5 video indirme uygulamasını derledik.

Uygulamaları sıralamaya başlamadan önce herkesin merak ettiği şeyi açıklayalım; YouTube’un eskiden kendi video indirme uygulaması vardı. Ancak artık YouTube Premium ile birlikte bu uygulama neredeyse kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle YouTube’dan bu uygulamalarla harici bir dosya olarak video indirmenin yasal olmayacağını hatırlatmak gerek.

Bu tarz uygulamaları mobil veriyi korumak için kullanabilirsiniz.Örneğin satın aldığınız bir içeriği daha sonra mobil veri ile izlemektense, WiFi ağına bağlıyken indirip, daha sonra izlemeniz internetinizi büyük ölçüde koruyacaktır. Bu yöntemi müzik klüpleri, dizi, film içerikleri ve sosyal medya videoları gibi seçeneklerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı sitelerdeki kurs ve eğitim videolarını indirmek için de kullanabilirsiniz.

İnternet sitelerindeki videoları indiren 5 uygulama (Android) Özet Liste:

Tüm Videolar İndiricisi 2019 (Türkçe)

Video İndirici (Türkçe)

Video Downloader

All Video Downloader

Video Downloader for Instagram

Tüm Videolar İndiricisi 2019:

Yapımcı: InShot Inc.

Boyut: 8,6 MB

Puan: 4,2/5

Tüm Videolar İndiricisi 2019, 100 milyondan fazla indirmeye sahip ve 400 bine yakın değerlendirmeden 4,2 puan almayı başarmış. Tüm video formatlarını destekleyen uygulama, aynı zamanda tamamen ücretsiz olması nedeniyle de fazlasıyla seviliyor. Ayrıca indirmek istediğiniz videoları ister telefon hafızasına isterseniz de SD kart içerisine kaydedebilirsiniz.

Uygulamanın temel çalışma mantığı da tarayıcı üzerinden gerçekleşiyor. Videoyu indirmek istediğiniz siteye girdikten sonra oynatma tuşuna basıyorsunuz. Ardından karşınıza indirme seçeneği gelecek. Aynı anda birden fazla dosya da indirebildiğiniz uygulamada, WiFi veya hücresel ağ ile indirme yapabilirsiniz. Kullanışlı olması ve özellikleriyle dikkat çeken bir uygulama.

Tüm Videolar İndiricisi 2019:

Tüm Videolar İndiricisi 2019 APK:

Video İndirici:

Yapımcı: InShot Inc.

Boyut: 8,6

Puan: 4,4/5

Yine bir InShot Inc yapımı uygulama. 50 milyondan fazla indirilen Video İndirici, 350 bin civarı değerlendirme arasından yüksek puan almayı başarmış. Tamamen ücretsiz olan ve tüm formatları destekleyen uygulama, internet sitesinde gezinirken videoları otomatik tespit ediyor ve indirme seçeneğini sunuyor. Yani sitelerde dolaşırken tek tık ile indirme yapabilirsiniz.

Bir önceki uygulama gibi Video İndirici de tarayıcı üzerinden çalışıyor. İndirdiğiniz dosyalar şifreli bir klasöre kaydediliyor. En güzel yanlarından biri de videoları arka planda indirebilmeniz. Bir indirme işlemi yaparken aynı zamanda oyun oynamaya devam edebilirsiniz. İndirme yöneticisi üzerinden de indirmeyi duraklatma, başlatma veya durumunu kontrol etme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Video İndirici:

Video İndirici APK:

Video downloader:

Yapımcı: Green Apple Studio

Boyut: 5,3 MB

Puan: 4,3/5

5 milyondan fazla indirmeye sahip, 40 bin kişinin de 4,3 puan verdiği Video downloader, kendi içerisinde bir tarayıcı mantığı ile çalışıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama, kullanıcılar için aynı zamanda tarayıcı görevini de üstleniyor. Uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken indirmek istediğiniz videonun yer aldığı sayfaya, uygulama içerisindeki tarayıcıdan girmek.

Herhangi bir videonun yer aldığı sayfaya girdikten sonra uygulama bunu otomatik algılıyor. Müzik klibi veya satın aldığınız dizi, film veya farklı video içeriklerini de hiç sıkıntı yaşamadan indirebiliyorsunuz. SD kart desteği de telefon hafızasını korumak amacıyla işe yarar bir özellik. Uygulamanın en çok iddialı olduğu konulardan birisi de diğer uygulamalara göre çok daha hızlı indirme imkânı.

Video Downloader indir:

Video Downloader APK indir:

All Video Downloader:

Yapımcı: snowwhiteapps

Boyut: 5 MB

Puan: 3,8/5

50 milyondan fazla indirmeye sahip bir uygulamada sıra. 200 bin değerlendirme içerisinden 3,8 puan almış. Önceki uygulamalara göre daha düşük puan almasının nedeni de uygulama içerisinde yaşanan bazı hatalar. Aslında her indirme uygulaması içerisinde dönem dönem hatalar oluyor. Önemli olan bu hataları ne kadar hızlı çözdükleri. İyi bir uygulama olsanız bile geç gelen güncellemelerin sonucu bu olabiliyor.

Video indirmek için uygulama içerisine girdikten sonra indirmek istediğiniz videonun yer aldığı sayfaya girmeniz gerekiyor. Uygulama ziyaret ettiğiniz sayfa içerisindeki videoları otomatik algılıyor ve hemen altında bir indirme butonu çıkıyor. Tüm video formatlarını destekleyen All Video Downloader, indirme hızı konusunda en iddialı video indirme uygulaması.

All Video Downloader indir:

All Video Downloader APK indir:

Video Downloader for Instagram:

Yapımcı: InShot Inc

Boyut: 6,2 MB

Puan: 4,8/5

Böyle bir puana sahip uygulamayı listeye eklemeseydik olmazdı. 50 milyondan fazla indirmeye sahip uygulama, Instagram video indirme uygulamaları arasında en popüleri. Uygulama Instagram’daki tüm videoları indirmenizi sağlıyor. Böylece artık arkadaşlarınıza Instagram dışında da gördüğünüz videoları atabilirsiniz. Uygulama aynı zamanda Vine için de kullanılabiliyor.

Uygulamayı kullanmak için öncelikle indirmek istediğiniz veya repost yapmak istediğiniz videolu gönderinin linkini kopyalamalısınız. Ardından uygulama içerisine gelerek kopyaladığınız linke girip, direkt indirme seçeneğini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda indirme yapmak istemiyorsanız da repost özelliği ile başka Instagram gönderilerini paylaşabilirsiniz.

Video Downloader for Instagram:

Video Downloader for Instagram APK:

İnternetten video indirmek için kullanabileceğiniz mobil uygulamalar bu şekilde. Ücretli platformlardan satın aldığınız dizi ya da film gibi video içeriklerini veya diğer sitelerdeki videoları kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. YouTube video indirme uygulaması arayanlara da, YouTube Premium’dan sonra bunun yasal olmadığını yeniden hatırlatalım. Sizin kullandığınız farklı uygulamalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.