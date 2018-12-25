İnternetten video indirmek, videonun formatını değiştirmek, düzenlemek, bir DVD’ye yazdırmak ve paylaşmak için çoğu zaman farklı yazılımlara ihtiyaç duyuyoruz. Wondershare Video Converter Ultimate ise tüm bu özellikleri ve daha fazlasını bünyesinde bulunduruyor. Bugün sizin için bu kullanışlı uygulamanın avantajlarını aktarıyoruz.

Wondershare, son yıllarda çıkardığı PC ve Mac platformuna özel uygulama hizmetleriyle dikkatleri çekmeye başladı. Firmanın en güncel yazılımlarından birisi olan Wondershare Video Converter Ultimate, aslında adından daha fazlasını vadediyor. Herhangi bir siteden video indirmek, o videonun formatını değiştirmek, düzenlemek, paylaşmak gibi işlemler, tek bir sistem üzerinden yapılıyorlar.

Videolarla çok fazla işi olan biriyseniz, özellikle de YouTube gibi platformlar için içerikler üretiyorsanız, böyle pratik araçlara ihtiyacınız çok oluyor. Bu nedenle Wondershare, sizi aynı anda çok sayıda farklı yazılım kullanma yükünden kurtarıyor.

Video formatı dönüştürmek için en ideal uygulama:



3 adımda “.Mov” formatındaki video dosyasını “.MP4” formatına dönüştürme işlemi

Bünyesinde 1000’den fazla video uzantısına destek bulunduran uygulama, bu formatların hepsini birbirlerine dönüştürme imkanı sunuyor. Özellikle “.mov” formatından “.mp4” formatına dönüşümler için çok kullanışlı olduğunu söylemek gerek. Ayrıca videolar farklı cihazların, değişen ekran ölçülerine ve çözünürlüklerine göre düzenleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın .mov ve .mp4 dönüşümleri için hizmet verdiği, Media.io adında ücretsiz bir web sürümü de bulunuyor. Ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi ana uygulamanın yeteneklerini aktarmaya devam edelim.

Pratik video düzenleme arayüzü:



Videoları düzenlemek için bu adımları takip etmek yeterli

Video Converter Ultimate, videolarınızı pratik bir şekilde düzenlemenize de imkan tanıyor. Böylece istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde içerikler oluşturmak mümkün oluyor. İster kısa klipler olsun, ister uzun videolar, uygulamanın çıkardığı iş gerçekten çok iyi. Zira Windows ve MacOS’ta bulunan yerleşik uygulamalardan daha pratik ve hızlı sonuç veriyor.

Videoları indirebileceğiniz 10 binden fazla platforma destek veriyor:



Desteklenen bazı video formatları

Elbette sadece YouTube’da içerik üretilmiyor. İnternet ortamında video paylaşabileceğiniz 10 binden fazla servis için destek veren Video Converter Ultimate, aynı zamanda bu sitelerde bulunan videoları da indirmenizi sağlıyor. Dilerseniz videoları MP3 gibi yaygın formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Eğer indirmek istediğiniz video o an devam eden bir canlı yayınsa, yazılım otomatik olarak yayın devam ettiği sürece videoyu kaydedebiliyor. Tüm bunlar dışında oynatma listelerini tek tıklamayla, istediğiniz formatta kaydetmek mümkün.

DVD ya da Blu-ray yazıcı için farklı bir uygulamaya ihtiyacınız kalmıyor:



Basit bir adımla, videoları DVD ya da Blu-ray disklere bu ekrandan gerçekleştiriyoruz

İnternetten indirdiğiniz videoları düzenlediğinizi, paylaşımınızı yaptıktan sonra içeriğinizi bir yerde depolama ihtiyacı hissettiğinizi düşünelim. Video Converter Ultimate, burada da sizi yalnız bırakmıyor, videolarınızı Blu-ray dahil diğer disklere yazma imkanı tanıyor.

Wondershare Video Converter Ultimate, ekran kaydı yapma, videolardan GIF oluşturma, videoların dosya açıklamalarını değiştirme, görüntü kalitesinde kayıp yaşamadan boyut küçültme, herhangi bir videoyu VR (sanal gerçeklik) ortamına uygun hale getirme gibi avantajlı servislere de sahip.

Hem Windows hem de Mac için kullanılan bu uygulamanın ücretli / ücretsiz sürüm farkları neler?

Video düzenleme ya da format dönüştürme işlemlerinde elde edilen sonuç dosyası, kaynak dosyanın ⅓’ü uzunluğunda oluyor.

Aynı anda en fazla 5 video indirilebiliyor.

Eğer canlı yayın özelliğini kullanacaksanız, en fazla 5 dakikalık yayın yapılabiliyor

Bunlar dışındaki bütün özellikleri ücretsiz sürümde kullanabiliyorsunuz.

Wondershare, hem bireysel hem de iş amaçlı kullanımlara özel olarak farklı paketler sunuyor. Deneme sürümünde X gün boyunca tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ardından 1 bilgisayar için yıllık 39,95 dolar, 1 bilgisayarda ömür boyu erişim için 59,95 dolar, 2 ila 5 bilgisayar da ömür boyu erişim için 99,95 dolar olarak ücretlendiriliyor.

Eğer uygulamayı daha fazla incelemek istiyorsanız, buraya tıklayarak resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.

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