Robusta kahve çekirdeğinin bir numaralı üretim merkezi olan Vietnam'da tehlike çanları çalmaya başladı. Delta varyantı nedeniyle kapanma kararı alan ülkede çekirdek üretim ve ihracatı durmuş durumda. Bu durumun doğrudan fiyatlara yansıyacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla tüm hayatımızı etkileyen koronavirüs pandemisi, yalnızca insanların bireysel hayatlarını alt üst etmedi. Teknolojiden gıdaya, ulaşımdan otomotive kadar her sektör, koronavirüs pandemisinden üzerine düşeni aldı. Vietnam'dan gelen son haberler ise yıllardır sağlık için faydalı mı zararlı mı olduğu tartışılan kahve konusunda keyifleri kaçıracak gibi görünüyor.

Vietnam, delta varyantının en sert şekilde vurduğu ülkelerden bir tanesi. Vaka sayılarının patlama yapması nedeniyle kapanma kararı alan ülke, özellikle de espresso ve çözünebilir kahve karışımlarında kullanılan robusta çekirdeğinin merkezi konumunda. Hatta üretim süreci o kadar zora düşmüş durumda ki robusta fiyatları, yüzde 50 civarında arttı. Üstelik krizin giderek derinleşeceği düşünülüyor.

Üreticiler ve ihracatçılar, isyan etmeye başladı

Vietnam'da alınan kapanma kararları, kahve çekirdeği üreticileri ile bu çekirdekleri ihraç eden şirketlerin işini zora soktu. Üstelik dünya genelinde yaşanan nakliye konteynerlerindeki sıkışıklık ile artan nakliye fiyatları, üreticileri de ihracatçıları da isyan ettirmeye başladı. Hükümete çağrıda bulunan sektör üyeleri, kısıtlamaların kahve çekirdeği sektörü için esnetilmesi gerektiğini, aksi takdirde dünya kahve sektörünün çok daha büyük zarar göreceğini belirtiyorlar.

İşin daha da kötü tarafı, Türk Kahvesi gibi içecek türlerinde kullanılan arabica kahve çekirdeği üretimi de zora girmiş durumda. Brezilya'da yaşanan kuraklık ve don olayları, arabica çekirdeğinin fiyatını son yedi yılın zirvesine çıkardı. Yaşanan kıtlık durumunun en erken 3 yıla toparlanacağını söyleyen uzmanlar, pek de umut vermiyorlar. Görünen o ki kahve fiyatları, önümüzdeki süreçte şimdikinden daha pahalı olacak...