Vietnam'ın İlk Otomobillerinin Görüntüleri Yayınlandı

Vietnam'ın ilk yerli ve milli otomobil üreticisi Vinfast, ilk iki aracının görüntülerini yayınladı. Deneyimli üreticilerin elinden çıkmış gibi görünen yeni arabalar oldukça başarılı görünüyor.

Yeni bir otomobil üreticisine göre oldukça başarılı bir tasarım ortaya koyan VinFast, Vietnam’ın ilk yerli ve milli araba üreticisi. VinFast’in tanıtacağı Sedan ve SUV, deneyimli üreticilerin elinden çıkmış gibi görünüyor.

VinFast, araçlarının tasarımı için İtalyan tasarımcı Pininfarina ile çalıştı ve iş birliği oldukça başarılı iki görüntü ortaya çıkardı. Tasarım için 20 farklı eskizin hazırlanmasının ardından seçim yapmaları için Vietnam vatandaşlarına sunuldu ve bu iki tasarım seçildi.

VinFast’in SUV’si, ince farları ve yüksek kayış çizgisi vurgularıyla Hyundai Kona’yı oldukça andırıyor.

Vietnamlı otomobil üreticisinin diğer aracı Sedan, oldukça uzun bir kaputla karşımıza çıkıyor.

Hem ızgarada hem de arka uçta gösterilen kanatları, VinFast araçlarını diğer otomobillerden ayıracak simge özellikler olacak.

VinFast ve Pininfarina iş birliği gerçekten de profesyonel ve başarılı bir tasarım ortaya koyuyor.

Bu iki otomobil, 2 Ekim tarihinde Paris Motor Show'da ilk kez gün ışığına çıkarılacak. Vinfast ise böylesine büyük bir motor şovunda yer alacak ilk Vietnamlı otomobil üreticisi olacak.