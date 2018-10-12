Vimeo'dan Yeni Hologram(ımsı) Teknoloji

Uzun yıllardır bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz hologramlar artık herkesin ulaşabileceği hale geliyor. Yani bir şekilde teknolojiyi en uçlarına kadar kullanabilen herkesin.

Vimeo, çok yakında hologram teknolojisinin hayatımıza girebileceğine inanıyor. Şimdilik iş biraz fazla teknik bilgiye bakıyor olsa da bir yerden başlamak lazım sonuçta.

Vimeo'nun blogunda yaptığı paylaşımda, volümetrik içeriğin canlı yayınının kitlelere ulaşmasından bahsetti. Bu kitle şimdilik sıradan teknoloji kullanıcıları değil ama olsun. Pazartesi günü yayınlanan rehber videoda firmanın 3D ekipmanlarını kullanarak bir görüntünün üç boyutlu yayınlanabilmesinin yollarını anlatan Vimeo, oldukça dikkat çekti.

Vimeo'nun Yaratıcı Laboratuvarları'nın başında bulunan Casey Pugh yaptığı açıklamada yeni medya sanatçılarına, yaratıcı teknolojiyle çalışanlara, hikaye anlatımının sınırlarını keşfetmek ve ötesine geçmek isteyenlere bu fırsatı sağlayabilecek olmaktan duyduğu heyecanı belirtti.

Vimeo'nun şu anda ulaşmaya çalıştığı konsept, başka bir yerdeki üç boyutlu objeyi sanal ortamda da üç boyutlu olarak gösterebilmek. Bu fikre telepresence adını vermişler. Şu anda, başka birinin canlı görüntüsünü üç boyutlu olarak izlemeye daha çok benzeyen bir teknoloji yani. Yine de Pugh'a göre doğru üç boyutlu yansıtıcılarla filmlerde gördüğümüz gibi hologramlar yapmak mümkün.

Videoya göre birinin üç boyutlu görüntüsünü yayınlamak oldukça kolay(!): Derinlik algılayan kameraya, Vimeo Live üyeliğie ve kodları nasıl çalıştıracağınız bilgisine ihtiyacınız var. Son madde insanları bu işten biraz uzaklaştırabilir.

Vimeo Depth Viewer da bu videoda tanıtıldı. Hem açık kaynak kodlu video encoding programlarıyla hem de firmanın kendi programıyla uyumlu olan bu arayüz, 3D yayın için ideal özelliklere sahip. Vimeo Depth Player ile görüntüyü gönderip almak mümkün, ancak gönderiren çalıştırılması gereken kodlar nedeniyle biraz zor görünüyor.

Yani arkadaşlarımızla hologramdan toplanıp Jedi Konseyi gibi oturmamıza daha var, şimdilik biraz karışık ve pek de beklediğimiz şekilde bir hologram teknolojisi yok ama bir gün olacağına inancımız tam.