Vin Diesel'ın 2010 yılında, o dönemlerde asistanlığını yapan Asta Jonasson'a tecavüz ettiği iddia edildi. Açılan dava ile ilgili açıklama yapan Vin Diesel'ın avukatı, iddiaları tümüyle reddetti.

Başta Hızlı ve Öfkeli serisi olmak üzere rol aldığı hemen her yapımda seyircinin gönlünde taht kurmayı başaran dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel, ilginç bir mesele ile gündemde. İddialara göre ünlü oyuncu, 2010 yılında asistanına cinsel saldırıda bulundu. Asistanına tecavüz eden Diesel, daha sonra da asistanı kovdurdu.

İşin daha da ilginç tarafı, tecavüze uğrayan eski asistanın, mahkeme sürecini şimdi başlatmış olması. Asta Jonasson, açtığı davada cinsiyet ayrımcılığı ve haksız fesih gibi konular için de Vin Diesel'dan şikâyetçi.

Vin Diesel, suçlamaları kesin bir dille reddetti

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin çekimleri sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yapan isim, Vin Diesel'ın avukatı Bryan Freedman oldu. İddiaları başından sonuna kadar reddettiklerini söyleyen Freedman, Asta Jonasson'un sadece 9 gün boyunca Vin Diesel ile çalıştığını söyledi. İddiaları saçmalık olarak nitelendiren Bryan Freedman, ellerinde bu iddiaları yalanlayacak deliller de bulunduğunu belirtti.

Vin Diesel'a yönelik davada ilginç bir husus daha var. Asta Jonasson, Vin Diesel olayından sadece birkaç gün önce, aynı şirkette çalışan başka bir üst düzey yöneticinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ediyor. Ancak ilk olayda Vin Diesel kadar ileri gidilmediği, müştekinin hızla olay yerinden ayrıldığı belirtiliyor. Garip iddialar içeren dava, önümüzdeki günlerde de gündemde kalmayı başaracak gibi görünüyor.