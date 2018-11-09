Vine'ın kurucularından biri olan Dom Hofmann, Byte adında yeni bir uygulama geliştirdiklerini ve bu video paylaşım uygulamasının 2019 baharında yayınlanacağını belirtti.

Vine uygulamasını hatırlıyor musunuz? Sonsuz bir döngüde oynatılan 6 saniyelik videoların bulunduğu oldukça eğlenceli bir platformdu. İlk olarak iOS platformu için yayınlanan uygulama, belirli bir popülerliğe ulaştıktan sonra Android platformu için de yayınlandı ve pek çok kişi, 6 saniyeye sığdırdıkları eğlenceli içerikleri ile yüz binlerce takipçiye ulaşmayı başardı.

2012 yılında Twitter tarafından satın alınan Vine, Instagram’ın popülerleşmesi ve içerik üreticilerinin bu platforma kayması ile birlikte tamamen tükendi. Şirket 2017 yılında uygulamayı kapatma kararı aldı. Fakat görünüşe göre Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann’ın aklında yeni bir fikir var. Twitter üzerinden yeni bir duyuruda bulunan Dom Hofmann, 2019’un ikinci çeyreğinde Vine’ın devamı olarak da nitelendirebileceğimiz Byte adında yeni bir uygulama yayınlayacaklarını duyurdu.

Uygulama hakkında şu an için bildiğimiz tek şey Vine gibi sonsuz döngüde oynatılan videoların yer alacağı. Ancak bu videoların uzunlukları, paylaşımları ve diğer detaylar hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dürüst olmak gerekirse Vine, şu ana kadar piyasaya sürülmüş neredeyse tüm video paylaşım platformlarından daha fazla başarılı oldu. Zira günümüzde sosyal medya fenomeni olarak adlandırdığımız pek çok isim bu unvana Vine’da içerik üreterek kavuşmuştu.