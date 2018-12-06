Vine, 2016 yılında kapanmış olsa da platformun popülerliği hala YouTube ve benzeri video paylaşım sitelerinde devam ediyor. Vine 2.0 olarak adlandırılabilecek Byte, 2019 ilkbaharında piyasaya sürülecek.

Vine'ın kapanmasından sonra, hala sevilen ve istenen bir platform olması, uygulama yapımcılarını harekete geçirdi ve Byte ortaya çıktı. 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürelecek Byte, bugünden itibaren içerik üreticilerine kapılarını açıyor.

Vine, şu anda YouTube'da içerik üreten birçok içerik üreticisinin ilk adresiydi. Logan Paul, Cody Ko, Drew Gooden, Gabbie Hanna ve daha birçok içerik üreticisinin, daha fazla para kazandıracak, kısa video oluşturma platformuna geri dönmesi bekleniyor.

Başvuru formunda, içerik üreticilerine sorulan sorular arasında, kitlelerinin büyüklüğü de soruluyor. Byte'a dahil olmak için şartların neler olduğu henüz bilinmese de, sorulan sorulara göre kitlenin büyük önemi var. Ayrıca platformun içerik üreticilerine önceden açılmasıyla, lansman öncesi Byte, içeriklerle dolmuş olacak.

Byte'ın Twitter hesabından atılan Tweet'te şu ifadelere yer verildi: "Gelecekteki Byterlar, içerik oluşturucu programımıza giriş yapabilirsiniz."

TikTok gibi platformlar ne kadar Vine'dan kalan boşluğu doldurmaya çalışsa da hiçbiri Vine'ın veliahtı olarak nitelendirilmemişti. Byte'ın ulaşabileceği potansiyel kitlenin büyüklüğü, reklamverenler için de büyük bir pazar haline gelecek.

Eğer siz de Byte'ın içerik oluşturma programına katılmak isterseniz, bağlantıya tıklayarak formu doldurabilirsiniz.