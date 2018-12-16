Bir dönemin akımı olan ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan Vine'ın kurucusu Colin Kroll, evinde ölü bulundu.

Vine'ın kurucusu ve HQ Trivia'nın kurucu ortağı olan Colin Kroll, 2012 yılında Vine ile oldukça ivmeli bir çıkış yaşamıştı. Daha sonra 2014 yılına kadar Twitter'ın Genel Müdürü görevini üstlenen Kroll, kovulmadan kısa süre önce, arkadaşı Dom Hofmann ile geçen yıl içerisinde kurdukları ve yayınlandıktan sonra yurt dışında oldukça viral bir uygulama olan HQ Trivia ile zamanını geçiriyordu.

Bu sabah, Colin Kroll'a telefon ve mesaj yoluyla ulaşmayı deneyen ancak olumsuz sonuç alan Kroll'un kız arkadaşı durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. İhbarı alan polis, Vine'ın kurucusunun Manhattan, New York'daki apartman dairesine gittiğinde, Colin Kroll'un ölü bedenini ve bedenin yanındaki uyuşturucu maddelerini buldu.

Colin Kroll'un apartmanında ölü bedeni bulunduğunda yanında uyuşturucu maddelerinin de bulunduğu yerel basında duyuruldu. Henüz 35 yaşında ve oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Colin Kroll'un, kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor.