Virgin Galactic, Uzay Turizmi İçin Denemelere Başlıyor

SpaceX'e uzay turizmi konusunda rakip olan Virgin Galactic, yakın gelecekte başlamayı planladığı insanlı uzay uçuşları için, test fırlatmalarına başlıyor.

Uzun yıllardır uzay keşfi konusunda belirli şirketler arasında olan kıyasıya rekabet, son yıllarda ise yerini uzay turizmi için olan bir yarışa bıraktı. Uzaya insan götürmenin yollarını arayan tek şirket tabii ki SpaceX değil.

Daha önce de birçok kez uzaya roket fırlatma deneyi gerçekleştiren fakat son zamanlardaki testlerini bir süre beklemeye alan Virgin Galactic firması, yeniden fırlatma testlerine başladı. Diğer birçok şirket gibi test uçuşlarını Kaliforniya’dan gerçekleştirecek olan Virgin Galactic, şimdiye kadar gerçekleştireceği en büyük testlerden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin yetkilileri bu uçuşun asıl amacının, daha hızlı ve daha yükseğe uçmak olduğunu belirtirken, kısaca uzayın derinliklerine doğru yaklaşmayı hedefliyorlar. Fırlatılacak olan roketin, mezosfer tabakasına girişiyle birlikte ulaşacağı hızın ve irtifanın şimdiye kadar kendileri için ulaşılmamış hedefler olduğunu belirten firma yetkilileri, elde edilecek verilerin gelecek uçuşlar için büyük önem taşıdığını da notlarına eklediler. Roketin süpersonik hızlarla ve ısı dinamikleriyle nasıl baş ettiğini görmek için, veriler kokpit göstergelerinin yanı sıra yerden de her an izleniyor olacak.

Virgin Galactic fırlatmaları, SpaceX’ten farklı olarak canlı yayın şeklinde yayınlanmayacak. Fakat şirket görev başarı ile tamamlandıktan sonra, büyüleyici fotoğraflarla takipçilerini buluşturacağının sözünü veriyor. Bir diğer fark ise yapılacak olan fırlatmalar, direkt olarak yerden değil, roket 50.000 feet yüksekliğe taşındıktan sonra gerçekleştirilecek.

Uzun yıllardır uzay yolculuğu konusunda hazırlık yapan Virgin Galactic’in, gelecek uzay yolculukları için şimdiden 600’e yakın yer ayırtıldı bile. Satılan biletler kişi başı 250.000 dolardan alıcı bulurken, firma ilerleyen yıllarda rakamların çok daha ulaşılabilir olacağını umduğunu belirtiyor.