Arıza Nedeniyle Virgin Orbit'in Yeni Roketi Fırlatılamadı

Virgin Orbit'in küçük uydu görevleri için ilk kez uzaya göndermeyi planladığı roketi LauncherOne'ın fırlatılışı, yardımcı roketteki sensör arızası nedeniyle ertelendi. Virgin Orbit'in fırlatmayı pazartesi günü tekrar deneyebileceği belirtiliyor.

Virgin Group bünyesinde küçük uydular için lansman hizmeti vermeyi planlayan bir şirket olan Virgin Orbit'in 24 Mayıs günü (bugün), küçük uydu görevleri için fırlatmayı planladığı LauncherOne'ın ilk test uçuşu için hazırlıklarını tamamlanmıştı. Pasifik Okyanusu üzerinde ilk uçuşunu yapmaya hazırlanan roketin fırlatılması, yedek roketteki sensör arızası nedeniyle ertelendi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Virgin Orbit, her şey iyi giderken ve uçuşa hazır durumdayken sensör arızasıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sensör arızasını gidermek ve yeniden fırlatışa hazır hale gelmek için tüm ekibin canla başla çalıştığını belirten Virgin Orbit'in LauncherOne roketini yarın (25 Mayıs) fırlatabileceği konuşuluyor. LauncherOne, 500 kilograma kadar olan yükleri taşıması için tasarlanan bir küçük uydu yardımcı roketi. 21 metre uzunluğundaki sıvı yakıtla çalışan roket, yakıt olarak da roket sınıfı kerosen RP-1'i ve sıvı oksijeni kullanıyor.

Roket, havadan fırlatılacak

Virgin Orbit, LauncherOne'ı Cosmic Girl isimli bir taşıyıcı uçakla havadan fırlatmayı planlıyor. Cosmic Girl, roket görevleri için modifiye edilmiş bir Boeing 747. Plan kapsamında, taşıyıcı uçak Mojave, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkacak, Pasifik Okyanusu üzerinde uçacak ve 10.700 metre yükseklikte LauncherOne'ı bırakacak. Bu test uçuşu için LauncherOne, alçak yörüngeye götüreceği model yükleri taşıyacak. Bu sahte yükler, daha sonra çabucak Dünya'ya düşecek ve atmosferde yanacak.

Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, test uçuşunda adım adım uçağı ve roketi test etmek istediklerini kaydetti. Virgin Orbit 2012 yılında Britanyalı milyarder Sir Richard Branson tarafından kurulmuştu. Şirket, müşterileri için her uçuşta 12 milyon dolarlık misyonlar hazırlamayı planlıyordu. O tarihten bu yana şirket 35 milyon dolarlık üç uçuş için anlaşmaya vardı. Bu uçuşların üçünde de Müşterisi ABD Uzay Kuvvetleri'ydi.

Branson'ın Virgin Orbit'in yanı sıra Virgin Galactic isimli bir başka uzay şirketi daha bulunuyor. Bu şirket, yolcuları SpaceShipTwo adı verilen bir yörüngealtı uzay gemisi ile uçurmayı hedefliyor. Bu uçuşların koltuk başına bedeli 250.000 dolar.