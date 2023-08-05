2019 yılında başlayan ve 2020 yılında ülkemize sıçrayan Covid-19 salgını, tüm dünyada yıkıcı etkilere neden oldu. İki sene süren pandemi sonrasında yaşamımıza dair pek çok rutinimiz de değişti. Bilim insanları, yaşanan bu pandemilerin sonuçlarını biraz da olsa yumuşatabilmek için yapay zekâyı kullandı.

İki sene süren Covid-19 pandemisinin ardından, bu tarz salgınların ne kadar büyük yıkımlara neden olabileceğini bizzat gözlemlemiş olduk. Bilim insanları da, salgınları kontrol altına alabilmek için bir yapay zekâ uygulaması geliştirdi.

Bildiğiniz üzere yapay zekânın kullanımı oldukça tartışmaya açık bir konu. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da çok olan yapay zekâ, bakıldığında bilime oldukça fayda sağlıyor. Bunun son örneği ise erken uyarı anomali tespit sistemi denen EWAD.

Virüsün olası varyantları haftalar öncesinden tespit edilebiliyor!

ABD’deki Scripps Research ve Northwestern Üniversitesi’ndeki bilim insanları, yaşanabilecek salgınları önceden tespit eden erken uyarı anomali tespit sistemi EWAD’ı geliştirdi.

EWAD’ın geliştirilmesinde makine öğrenimi yöntemi kullanıldı. Geliştirilen sistem, Covid-19’un yayılmasından elde edilen gerçek verilere karşı da test edildi. EWAD, virüsün mutasyona uğradıkça hangi varyantların ortaya çıkacağını tahmin etmede oldukça başarılı sonuçlar verdi.

Yazılım, virüs adapte olurken artan enfeksiyon ve düşen ölüm oranlarıyla gösterilen genetik değişimleri de tespit edebildi.

Scripps Research'te mikrobiyolog olan William Balch, "Ölüm oranı değiştikçe, anahtar gen varyantlarının ortaya çıktığını ve daha yaygın hale geldiğini görebiliyorduk ve tüm bunlar, bu varyantları içeren VOC’ların Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak belirlenmesinden haftalar önce gerçekleşiyordu" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları; yapay zeka algoritmalarının, tespit edilemeyecek olan virüs evriminin "kurallarını" tespit edebildiklerini ve bunun gelecekteki pandemilerle mücadelede hayati önem taşıdığını söylüyor.