Otonom teknolojiler konusunda öncü şirketlerden biri olan Digital Aerolus, virüslerin %99’unu ortadan kaldırabilen bir drone geliştirdi. Şirket, drone’larına UV-C ultraviyole ışınlarını entegre etti.

Dünya çapında hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, yalnızca insanlara bulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda belli bir ortamda bulunan diğer insanları da tehlikeye atıyor. Özellikle kapalı alanların dezenfeksiyon işlemleri sırasında görevli olan insanlar, koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İşte bu soruna bir çare arayan dünyaca ünlü otonom teknoloji şirketi Digital Aerolus, yeni bir çözümle karşımıza çıktı. Şirket, geliştirdiği yeni bir drone ile kapalı alanlardaki dezenfeksiyon işlemlerinde insanlara karşı oluşan tehlikeyi önlemek için yeni bir alternatif sundu.

UV-C bandı ultraviyole ışınlarıyla virüsleri yok ediyor:

Digital Aerolus tarafından geliştirilen ve ‘Aertos 120-UVC’ ismi verilen drone, UV-C bandı ultraviyole ışınları sayesinde bir ortamı rahatlıkla dezenfekte edebiliyor. Drone, özellikle COVID-19 ile mücadele için hazırlandığından %99 gibi çok yüksek bir dezenfeksiyon oranına sahip.

Aertos 120-UVC’de bulunan yenilikçi teknolojiler sayesinde drone, koronavirüs bulunan bir alan içerisine insanların girme gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve alan içerisinde rahatça dolaşabiliyor. Üstelik yeni drone, GPS veya dışında bir sensör barındırmadığından diğer birçok drone’un ulaşamayacağı noktalara ulaşmayı başarabiliyor.

UV-C bandı ultraviyole ışınları, uzun süredir virüsleri ve diğer patojenleri içme sularından arındırmak, hastane zeminlerinden uzak tutmak ve bunlar gibi daha birçok alanda kullanılıyor. Bu ışının yenilikçi bir drone’a entegre edilmesiyle insanların hayatları da daha az riske giriyor.

Aertos 120-UVC, 36 yoğun 265 NM LED UV-C ışınını kullanarak yüzey üzerinde uçuyor. Drone, 5 dakika boyunca yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte uçarak üstünde bulunduğu yüzeyi %99 oranda virüslerden temizliyor. İlk akıllı telefon ve 802.11 Wi-Fi standardı gibi önemli projelerde yer alan Jeff Alholm’un da kurucuları arasında yer aldığı Digital Aerolus, yeni geliştirdiği drone’u mayıs ayı itibarıyla piyasaya sürecek.