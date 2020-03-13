Virüslere Karşı Koruma Sağlayacak Besinler Açıklandı

Corona virüsüne karşı alınacak önlemlerin arasında beslenme düzeninde yapılacak değişiklikler de yer alıyor. İspanya’da yayın yapan La Vanguardia gazetesi, bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren besinlerin bir listesini yayınladı.

Corona virüsü salgını haberleri hepimize virüslere karşı alınacak önlemlerin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Elleri yıkamaktan, ortamların temizlenmesine kadar birçok önlem corona virüsünün yayılmasını engelleyecektir.

Temizlik yönünde alınacak önlemlerin yanı sıra insanların bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutmaları da başta corona virüsü olmak üzere tüm virüslere karşı vücudun vereceği mücadelenin zaferle sonuçlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle bağışıklık sistemini destekleyecek ve güçlendirecek besinlerin tüketilmesi elzem hale geliyor. İspanya’da yayın yapan La Vanguardia gazetesinin yayınladığı bağışık sisteminin çalışmasını destekleyecek besinler listesi, bu yönden önemli bir liste olarak görülebilir.

Sarımsak yemek, salgın boyunca bir kat daha önemli

Yayınlanan listenin ilk sırasında doğal bir antibakteriyel, antiviral ve antifungal olarak bilinen sarımsak yer alıyor. Sarımsağın arkasındanda ise E vitamini yönünden zengin olan badem geliyor.

Sarımsak ve bademin yanında mukus önleyici özelliği nedeniyle tavuk ve hindi suyu doktorlar tarafından öneriliyor. Aynı zamanda beta-karoten bakımından zengin patates ve brokoli de virüslere karşı vücut direncinin artırılması için uzmanlar tarafından öneriliyor.

La Vanguardia’nın bağışıklık sistemini destekleyici besinler listesinin devamında mantar, bitter çikolata, nar, kivi gibi besinler bulunuyor. Baharatlar kısmında zencefil ve zerdeçal bulunurken, vücut direncini artıracak içecekler listesinin ilk iki sırasında ise yeşil çay ve kefir bulunuyor.