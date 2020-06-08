Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Çözümü Seri Üretime Hazır

Çinli ekran üreticisi Visionox, dünyanın ilk ekran altı kamera çözümü için seri üretime hazır olduklarını açıkladı. Şirketin kameraları ekranın altına taşıyan yeni çözümü, kullanıcılara yeni nesil bir tam ekran deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Günümüz akıllı telefonlarında selfie kameraları, çerçevelerin getirdiği kaybı en aza indirmek için ekran üzerindeki çentiklere ve deliklere yerleştiriliyor. Akıllı telefon üreticilerinin bir sonraki hedefi, kameraları tamamen ekranın altına alabilmek. Çinli ekran üreticisi Visionox, bunun için bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Visionox, ilk ekran altı kamera çözümünü seri üretime hazır hale getirdiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği OLED ekran, yeni bir piksel teknolojisi, son derece şeffaf malzemeler, özel bir piksel düzeni ve yeni bir sürücü bileşeni sunuyor. Ekran altı kamera çözümünün yakın gelecekte birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılması bekleniyor.

Ekran altı kamera sistemi, akıllı telefonlarda gerçek tam ekran deneyimini hedefliyor

Şirketin geliştirdiği yeni teknoloji, ekranın altında yer alan akıllı telefon kamerasının cihaz normal kullanımdayken neredeyse görünmez olmasını sağlıyor. Yani ön kameralar, farklı parlaklık seviyeleri ve ekran görüntülerinde görünmeyecek. Visionox, tam ekranlı akıllı telefonlar için geliştirilen yeni çözümü için görüşme sağladığı üreticiler hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

OPPO'nun bir süredir selfie kamerasını ekran altına taşımaya çalıştığı biliniyor. Ancak şirket, yeni teknolojiyi ön kamerada görüntü kalitesini ciddi miktarda düşürdüğünden tercih etmedi. Xiaomi de henüz çözüm üzerinde çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu ve görüntü kalitesinin öncelikli endişeleri olduğunu belirtmişti. Diğer yandan Samsung da iki yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor ve kullanıcı deneyiminden taviz verilmemesi halinde bu yeni teknolojiyi Galaxy S21 serisinde ortaya çıkarabilir.

Visionox ekran altı kamera videosu