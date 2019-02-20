Vivo, Nex'in amiral gemisi özelliklerini alan ve üzerine biraz koyan orta seviye cihazı V15 Pro'yu duyurdu.

Vivo, en ilginç akıllı telefon şirketlerinden biri olarak ortaya çıktı. Birkaç yıl önce şirketi duymuş birini bulmakta zorlanıyorken şimdi en agresif akıllı telefonları üreten şirketlerden biri haline geldi. Vivo, geçen yıl kızaklı kamerası ve tam ekran deneyimi ile Vivo Nex'i tanıtmıştı. Ondan önce ise çentikli ve trend belirleyici olan telefonlardan biri olan Vivo 9'u görmüştük.

Vivo V15 Pro çentiksiz ekranla birlikte geliyor

Vivo bugün, Nex'in amiral gemisi özelliklerini alan ve üzerine biraz koyan orta seviye cihazı V15 Pro'yu duyurdu. Telefonda kızaklı ön kamera ile çentiksiz bir ekranı görmek mümkün. Vivo V15 Pro'da, selfie kamerası noktasında Nex'teki 5 MP'den 32 MP'ye (varsayılan olarak 8 MP olarak ayarlandı) bir artış görüyoruz. Telefonun arka kısmında ise, 48 MP'lik (varsayılan olarak 12 MP) ana kamera ile birlikte 8 MP'lik geniş açı ve 5 MP'lik derinlik kameraları yer alıyor. Bu kameralar kesinlikle orta seviye bir telefona ait gibi görünmüyor ancak diğer bazı özellikler de mevcut.

Vivo V15 Pro, Qualcomm Snapdragon 675'e sahip olan ilk telefon olarak gözümüze çarpıyor. RAM noktasında ise 6 veya 8 GB'lık seçenekler sunulurken telefon, 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor.

15 dakikada yüzde 24 şarj

Telefonun öne çıkan diğer özelliklerinden biri de batarya. 3.700 mAh değerinde sunulan pil ömrü teoride mükemmel gözüküyor. Vivo V15 Pro, sadece 15 dakikada %0 ve %24 arasında şarj etmeyi vaat eden “Dual Engine” hızlı şarjını içeriyor. Ancak maalesef, hızlı şarjı yapabilmek için birlikte verilen MicroUSB bağlantı noktasını kullanmak zorunda kalacaksınız.

Kalan teknik özellikleri aktarmamız gerekirse, Funtouch OS 9 ile birlikte Android 9 Pie, 3,5mm kulaklık girişi, microSD kart desteği, ekran üzerinde parmak izi sensörü ve Always-On ekran modu görüyoruz. Vivo V15 Pro, 6 Mart'ta Asya'da mağaza raflarında yerini alacak ve müşterilerini 405 dolar fiyat etiketiyle karşılayacak. Vivo, renk olarak ise Topaz Mavisi ve Mercan Kırmızısı seçeneklerini tercih etmiş.