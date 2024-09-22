vivo, merakla beklenen telefonu 40e'nin tanıtım tarihini açıkladı. Cihaz, ultra ince tasarımı başta olmak üzere birçok iddialı özellikle sunulacak.

Düzenli olarak farklı segmentlerden akıllı telefonlarla karşımıza çıkan vivo, bir süredir 40e isimli telefonunu tanıtmaya hazırlanıyordu. Şimdi ise hem tasarım hem teknik açıdan iddialı olması beklenen cihazın çıkış tarihi açıklandı.

vivo tarafından yapılan resmî duyuruya göre 40e modeli, 25 Eylül Çarşamba günü resmen bizlerle buluşacak. Peki telefonda neler bekliyoruz? Gelin şimdiye kadar paylaşılan tüm özelliklerine bakalım.

vivo 40e neler sunuacak?

vivo 40e, gerçekten “premium” hissi verecek bir telefon olarak karşımıa çıkacak. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere oldukça ince bir telefon olacak. Çerçeveleri de aynı şekilde ince. Telefonun kalınlığı 7,49 mm olarak açıklandı. Bu da onu şirketi en ince telefonlarından biri olacağı anlamına geliyor. Ağırlığı ise 183 gram.

Ekran özelliklerine baktığımızda vivo 40e’nin 6,77 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve 1080x2392 çözünürlüğe sahip bir ekranla sunulacağını görebiliyoruz. Kavisli ekranla gelecek telefon, önde delikli tasarıma, arkada ise pil şeklinde bir adaya yerleştirilen kamera kurulumuna sahip olacak.

vivo 40 serisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak telefonun MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alması bekleniyor. 8 GB RAM’le geleceğini de belirtmek gerek. Kamera tarafında ise 50 MP’lik Sony IMX882 ana ve 8 MP’lik bir ultra geniş kamera görüyoruz. Bunlara ön tarafta yine 50 MP’lik bir selfie kamerası eşlik ediyor.

Telefon batarya konusunda da oldukça iddialı. Öyle ki şirketin açıklamalarına göre 5500 mAh’lik bir batarya kapasitesi olacak. Hızlı şarj desteği ise 80W olarak açıklandı. Çarşamba günü cihaz hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.