Vivo Apex 2020’nin Konsept Tasarım Görüntüleri Ortaya Çıktı

Vivo’nun çerçevesiz telefonlar pazarındaki güçlü cihazı Apex’in yeni modelinin konsept tasarım görüntüleri ortaya çıktı. Ben Geskin tarafından paylaşılan Vivo Apex 2020’nin konsept görüntüsünde telefonun ön ve arka tasarımının nasıl olacağını görüyoruz.

Vivo’nun ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürdüğü Apex, çerçevesiz telefonlar için adeta bir referans olmuştu. Rakiplerinden daha yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olması beklenen Apex 2020’nin konsept tasarım görüntüleri ortaya çıktı.

Apex 2020’nin yayınlanan konsept tasarımında ekran içi parmak izi okuyucusu göze çarpıyor. Telefonun ekranının kavisli bir yapıda olacağı da konsept tasarımda öne çıkan detaylardan biri. Apex 2019’da kullanılan kızaklı ön kamera tasarımı, Apex 2020’de ekranın içinde yer alacak kamera ile yer değiştirmiş gibi görünüyor.

İşte Vivo Apex 2020'nin konsept tasarım görüntüsü:

Telefonun arka kısmında kamera tasarımında da değişiklikler görünüyor. Daha önce dikey bir şekilde sıralanmış olan kameralar, Apex 2020 ile beraber bir daire içine alınmış görünüyor. Daire şeklindeki kamera modülünün içinde bir de 5x ve 7,5x optik yakınlaştırma özellikli sensör bulunuyor. 48 MP Gimbal ana kamera ise yine daire şeklinde bir çerçeve içinde karşımıza çıkıyor. Arka kısmın tasarımında yer almayan ultra geniş açılı lens ve LED flaşın durumu ise şu an için bilinmiyor.

Vivo’nun ekran/gövde oranı ile hayran bırakacak Apex 2020’si 5G bağlantı özelliğini de destekleyecek. Apex 2020’nin aynı zamanda kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.