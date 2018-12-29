Çinli teknoloji devi Vivo, son çıkardığı bazı akıllı telefon modelleri için Android Pie Kapalı Beta Sürümünü Yayınladı. Şirketin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar denemelerini bitirmesi planlanıyor.

Çinli firmaların son yıllarda akıllı telefon piyasasında hızlı bir rekabete girdiği biliniyor. Bu firmalardan biri de teknoloji devi "Vivo". Şirketin çıkardığı akıllı telefonlar oldukça ilgi görürken, söz verilen yazılım güncellemeleri konusunda biraz geride kalan firma, sonunda Android Pie kapalı beta sürümünü yayınladı.

Vivo, 2018 yılının son çeyreğinde bazı akıllı telefon modelleri için bu güncellemeyi yapacağını duyurmuştu. Yaşanan aksaklıklar nedeni ile planlanan tarihlere tam olarak yetiştirilemese de, beklenen güncellemenin kapalı beta versiyonu aktif oldu. 2019'un ilk çeyreğinin sonuna doğru ise deneme süreci tamamlanması planlanan yazılımın, tüm telefonlar için aktif olması bekleniyor.

Şu an için Vivo X21, X21 UD, NEX A, ve NEX S cihazları için geçerli olan güncelleme ile birlikte gelen özellikler şu şekilde:

Jovi Akıllı Asistan: Ses ile aktive edilebilen bu asistan sayesinde, yerel dil ile komutlar verilebilecek.

Jovi Akıllı Harita: Objeleri telefonun kamerası ile tanımlayabilecek. Tanımladığı bu objeleri yazıya dökebilecek.

Smart Desktop: Hava durumu gibi bilgilere hızlıca erişimesini sağlayan ekran uygulaması.

iHousekeeper: Geliştirilmiş temizleme özellikleri ile hafıza temizleme uygulaması.

iTheme: Yeni temalar edinebilmek için Vivo hesabınızdan puanlar toplayabileceğiniz uygulama.

FunTouch OS 4.5 adıyla yayınlanan güncellemenin, kullanıcı deneyimini arttırması ve daha eğlenceli hale getirmesi hedefleniyor.