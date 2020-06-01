Vivo Earphone Neo, X50 Serisiyle Beraber Gün Yüzüne Çıktı

Çinli teknoloji firması Vivo’nun, X50 serisiyle beraber kablosuz stereo kulaklığı Vivo TWS Earphone Neo modeli de gün yüzüne çıktı. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Qualcomm firması tarafından kablosuz stereo kulaklıklar için özel olarak üretilen yongaların 4.neslini kullanan Vivo TWS Earphone Neo, Bluetooth tarafındaysa firmanın tabiriyle gerçek bir konser deneyimi kadar etkili bir müzik dinleme imkânı tanıyan ve güçlü bir bağlantı sunan Bluetooth 5.2 teknolojisini temel alıyor.

Ses kalitesi ve deneyiminde de iddiasını ortaya koymaya kararlı olan firmanın yeni kulaklıkları, başta oyunlar ve video görüşmeler olmak üzere gecikme süresini otomatik olarak 88 ms'ye kadar indirebiliyor. Firma, gecikme olması durumunda bunun bağlı olunan cihazın senkronizasyon performansıyla bağlantılı olacağını belirtiyor.

Vivo Earphone Neo nasıl bir kulaklık?

14,2 mm sürücü büyüklüğüne sahip olan Vivo Earphone Neo, sahip olduğu sürücülere rağmen oldukça ideal bir büyüklükte diyebiliriz. Kulaklığın sahip olduğu bu sürücüler sayesinde ses kalitesine, bass ayarlarına ve yüksek frekans ses kalitesine odaklanan DeepX modlarını da kullanabiliyor olacaksınız.

Vivo Earphone Neo’da bulunan iki mikrofon sayesinde sesli aramalarınız esnasında gürültü engelleme özelliğinden yararlanarak kaliteli bir arama deneyimi elde edebilirsiniz. Buna ek olarak kulaklığın ortam sesini dengeli bir şekilde engelleyen bir tasarıma sahip olması sayesinde istediğinizde çevrenizdeki ortam sesini de duyabilirsiniz.

IP54 sertifikasını sahip olan Vivo Earphone Neo, su ve tere karşı dayanıklı. Aynı zamanda kontrol butonları ve bir dijital asistana sahip olan kulaklıklar, kolay bir şekilde ilk kullanım için kurulabiliyor. USB Type-C kablosuyla şarj edilebilen Vivo Earphone Neo’nun normal kullanımda her biri 5,5 saat kullanım sunan kulaklılarını daha yüksek ses kalitesiyle kullanmanız durumunda bu sürenin 4 saate kadar düşebileceğini de belirtelim.

Cihaz, şarj kutusunun da tam şarja sahip olması durumunda toplamda 27 saate kadar dinleme imkânı sunuyor. Son olarak Vivo TWS Earphone Neo, şu anda Çin’de 70 dolar (yaklaşık 475 TL) fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.