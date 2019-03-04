Vivo ve Energous'tan Kablosuz Şarjı Özgürleştiren Teknoloji

Kablosuz şarj teknolojisinin geleceği, Vivo’nun yeni telefonları için geliştirdiği teknolojilerde saklı olabilir.

Son yıllarda öne çıkan kablosuz bağlantı teknolojileri, telefonların kulaklık ve şarj kablolarını devreden çıkarmıştı. İlk olarak iPhone’larda kulaklık girişleri ortadan kalkmıştı. Daha sonra da kablosuz şarj cihazları popüler oldu.

Holy Grail adlı sistem ise kablosuz şarjı bir üst seviyeye taşımayı planlıyor. Bu sistemi çok basitçe özetlemek gerekirse Wi-Fi internet bağlantısının şarj versiyonu diyebiliriz. Kapsama alanına kablosuz şarj özelliği olan bir cihaz girdiğinde otomatik şarj etmeye yarayan bir sistem olan Holy Grail, kablosuz şarjın menzil sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Teknolojiyi geliştiren ise San Jose merkezli bir teknoloji girişimi olan Energous. Firmanın iddiasına göre Holy Grail, 4.5 metre mesafeye kadar olan cihazları 20W hızla şarj edebilecek.

Firmadan geçen hafta yapılan açıklamaya göre Vivo ve Energous bir işbirliği geliştirmeye karar verdi. Firma, işbirliğinin amacını ise “WattUp kablosuz bağlantı 2.0 teknolojimizin kullanımını keşfetmek” olarak tanımladı. Bu sistemde bataryaların dolumu için radyo frekansları kullanılıyor.

Firma WattUp teknolojisinin patentine de sahip. Teknolojinin küçük bir kısmı halka açık, böylece geliştiriciler bu sisteme uygun ürünler geliştirebilecek. WattUp sisteminde vericinin hala prize takılması gerekse de şarj pedlerine ihtiyaç kalmıyor.

Vivo daha önce Apex 2019 Konsept telefonunu duyurmuştu. O telefonun üzerinde hiç soket girişi yoktu. Gelecekte muhtemelen daha çok cihaz portları devre dışı bırakacak. Haliyle gelecekte daha çok cihazda WattUp teknolojisini görmemiz mümkün.

Energous’un daha önce de Apple ile benzer bir proje içerisinde olduğu iddia edilmiş ancak iki taraftan da bu konuda bir doğrulama gelmemişti.