vivo, Mükemmel Gün Batımı Fotoğrafları İçin Tüyolar Paylaştı

Akıllı telefonlarında fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çeken vivo, gün batımı fotoğrafları için tüyolar paylaştı.

Günümüzde hemen herkes fotoğraf çekmek için akıllı telefonlarını kullanıyor. Özellikle gün batımını fotoğraflayan pek çok kişi var. Peki en güzel gün batımı fotoğrafları nasıl çekilir? Bu sorunun cevabını vivo veriyor. Çinli teknoloji firması, akıllı telefonlarında da fotoğraf özelliklerine odaklanmasıyla bilinirken vivo, X100 Pro gibi modellerle çok daha etkileyici kareler yakalanabileceğini ifade ediyor.

İçinde bulunduğumuz bu günlerde Perseid meteor yağmurunun da gözlemlenebildiğini hatırlatalım. Meteor yağmurunu fotoğraflamak ve eşsiz kareler yakalamak için de vivo'nun taktikleri faydalı olacaktır.

İşte vivo'nun ipuçları

vivo, ilk olarak doğru zamanı yakalamayı tavsiye ediyor ve güneş batımından önceki ve sonraki yarım saatlik zaman dilimlerinin doğru zaman olduğunu belirtiyor. vivo'ya göre bu saatlerde ışık yumuşak ve sıcak tonlarda oluyor.

İkinci önemli nokta ise kompozisyon planı yapmak olarak gösteriliyor. Fotoğraflarda ağaçlar ya da insan silüetleri gibi ön plan nesneleri kullanmak fotoğraflara bir odak noktası ekleyerek karelerin etkileyiciliğini arttırabiliyor.

vivo'nun dikkat çektiği bir diğer nokta ise hava durumu. Teknoloji üreticisine göre bulutlu günlerde gökyüzündeki renk oyunları daha dramatik hava verirken güneşli günlerde daha keskin ve net fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

vivo ayrıca X100 Pro akıllı telefonun APO Hareketli Telefoto Kamera özelliği ile uzaktaki ögeleri yakınlaştırarak farklı fotoğraflar çekilebileceğini de belirtiyor. Bu modelde ayrıca Origin Görüntüleme Motoru da yer alıyor. Bu motor sayesinde sıcak tonlar geliştiriliyor.