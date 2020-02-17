Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi "iQOO 3 5G", AnTuTu testlerine girdi. Test sonucunda 597.583 puan almayı başaran telefon, AnTuTu listesinin zirvesine oturdu. 25 Şubat'ta duyurulacak telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

2019 yılında akıllı telefon sektörünün sıklıkla konuştuğu şirketlerden bir tanesi de Vivo'ydu. Şirket, fiyat performans ürünlerinin yanı sıra amiral gemileriyle de tüketicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştı. 2020 yılında da bu ilgiyi en yüksek seviyede tutmak isteyen Vivo, yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor ve "iQOO 3 5G" olarak isimlendirilen bu telefon, 25 Şubat'ta duyurulacak.

iQOO 3 5G'nin sahip olduğu pek çok özellik, Çin'in sertifika kurumu TENAA ve çeşitli sızıntılar aracılığıyla zaten ortaya çıktı. Şimdiyse bu akıllı telefonla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi iQOO 3 5G, AnTuTu platformunun işlemci testlerine girdi ve rakiplerine gözdağı verdi. Şirketin AnTuTu sonuçları, dünyanın en güçlü akıllı telefonunun iQOO 3 5G olacağını gösteriyor.

Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi iQOO 3 5G, AnTuTu testlerinden tam olarak 597.583 puan aldı. Bu puan, şu ana kadar listenin zirvesinde bulunan Asus Rog Phone 2'yi de tahtından etti. 507.051 puanla bir süredir AnTuTu'nun kralı olan Rog Phone 2, iQOO 3 5G'nin teste girmesiyle birlikte yerini bırakıp, ikinciliğe gerilemek durumunda kaldı.

iQOO 3 5G'nin bugüne dek ortaya çıkan özellikleri, bu telefonun 6.44 inç S-AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Tüketicilere FHD+ (1.080 x 2.400 piksel) çözünürlük sunan telefon, 120 Hz ekran tazeleme oranıyla da benzersiz bir grafik performansı sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu telefon, 6, 8 ya da 12 GB RAM'le birlikte Snapdragon 865 işlemcisinden güç bulacak.

Ortaya çıkan yeni sızıntılar, yaklaşmakta olan telefonun 4.400 mAh kapasiteli bir bataryasının olacağını ortaya koyuyor. İddialara göre bu batarya, "ultra hızlı flaş şarj" isimli bir teknolojiyle gelecek. Bu teknoloji sayesinde 55 watt hızlı şarj desteği sunabilecek olan telefon, sadece 15 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olabilecek.

Takvimler 25 Şubat'ı gösterdiğinde Vivo, yeni amiral gemisi telefonunu Çin ve Hindistan pazarındaki tüketicilerle buluşturmuş olacak. Şirket, yeni telefonuyla ilgili geniş bir bilgi paylaşımı yapmadı ancak ilerleyen günler, Vivo iQOO 3 5G ile ilgili daha çok detayı ortaya koyacakmış gibi görünüyor. Bakalım iQOO 3 5G, gerçek kullanımda da kağıt üzerindeki gibi bir performans sunabilecek mi?