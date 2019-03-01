Oyun odaklı akıllı telefon kategorisinde yeni bir soluk olan Vivo IQOO, muhteşem tasarımı ve mobil oyuncuları sevindiren özellikleri ile tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin ilk oyuncu odaklı telefonu Vivo IQOO’yu tanıttı. Özellikleri ve tasarımıyla hem bir oyuncu telefonu hem de bir amiral gemisi olan Vivo IQOO, mobil akıllı telefon kategorisine taptaze bir nefes getirmiş oluyor. Damla çentikli tasarımı sayesinde en üst seviye ekran/gövde oranı sunan cihaz, 4.000 mAh’lik devasa bataryası, 12GB’a kadar RAM kapasitesi ve 6.41 inçlik OLED ekranı ile muhteşem bir mobil oyun deneyimi vadediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Vivo IQOO, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. Dolayısı ile performans konusunda herhangi bir şüphe duymanıza gerek kalmıyor. Bununla birlikte cihazın 4000 mAh’lik bataryası, 44 W hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikada %50, 30 dakikada %85 doluluk oranına ulaşıyor. Bu sayede Vivo IQOO ile oyun oynarken şarjınızın bitmesi, kısa bir zorunlu mola verdirmekten başka sorun çıkarmıyor. Ayrıca cihazda bulunan yapay zeka destekli Multi-Turbo modu ve Süper Sıvı Soğutma özelliği, Vivo IQOO’nun standart bir amiral gemisine göre neredeyse hiç ısınmamasını sağlıyor.

Vivo IQOO Özellikler

Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

256 GB, 8/12 GB RAM / 128 GB, 6/8 GB RAM

6,41 inç 1080 x 2340 piksel Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

12 MP, f/1.8 diyafram + 13 MP + 2 MP, f/2.4 diyaframlı üçlü arka kamera

12 MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

4000 mAh, 44 W hızlı şarj destekli batarya (6/128 GB versiyonda 22.5W hızlı şarj)

Mavi ve Kırmızı renk seçenekleri

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