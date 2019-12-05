Vivo’nun alt markası olan iQOO, yeni akıllı telefonu olan Neo 855 Racing’i duyurdu. iQOO Neo 855 Racing, güçlü işlemcisi ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı hedefliyor.

Vivo,iQOO Neo 855 Racing akıllı telefonunu duyurdu. iQOO Neo 855 Racing, bu yılın ekim ayında duyurulan iQOO Neo 855’in geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

iQOO Neo 855 Racing, Snapdragon 855 yonga set ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Neo 855 Racing’in güçlü işlemcisine 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Harici depolama alanı olmayan Neo 855 Racing’in dahili depolama alanı 128 GB kapasiteye sahip.

iQOO’nun yeni akıllı telefonu olan Neo 855 Racing’in, 6.38 inç büyüklüğündeki ekranı yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip durumda. 6.38 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekran, 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Telefonun arka kısmında 3 kameralı bir kurulum bulunuyor. Arka ana kamera f/1.79 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlüğünde. 12 megapiksel ana kameraya f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise damla çentik tasarımına yerleştirilmiş 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

iQOO Neo 855 Racing’in 4500mAh kapasiteli bataryası 33 W hızlı şarj desteği sunuyor. 33W hızlı şarj desteği ile Neo 855 Racing, 10 dakika yüzde 25 seviyesinde şarj olabiliyor. Neo 855 Racing, Android 9 tabanlı FunTouch OS 9 ile kutusundan çıkıyor. Telefon, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm ses bağlantı noktasını üzerinde taşıyor.

iQOO Neo 855 Racing teknik özellikleri

Ekran: 6.38 inç FHD+ AMOLED 2340 x 1080 piksel

İşlemci: Snapdragon 855

RAM: 8 GB ve 12 GB seçenekleri

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 33 W hızlı şarj destekli 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı Funtouch OS 9



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Vivo İQOO Neo 855 Racing’in fiyatı

Vivo, iQOO Neo 855 Racing için Çin’de ön siparişleri almaya başladı. Neo 855 Racing’in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip seçeneği 368 dolar (yaklaşık 2120 lira), 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip seçeneği ise 396 dolar (yaklaşık 2280 lira) fiyatla Çin’de ön siparişe sunuldu. iQOO Neo 855 Racing, ön siparişlerin ardından 12 Aralık tarihinde satışa sunulacak.