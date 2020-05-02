Vivo, Yeni Telefonları İçin Kayan Kamera Patenti Aldı

Akıllı telefonlarda son zamanlarda kamera konumlandırılması bir sorun haline geldi. Bu bağlamda, firmalar yeni çözümler üretiyor. Vivo da kamera için kayar tasarım patentini aldı. Firmanın yeni telefonlarında tasarımı kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

Telefonlardaki kalın çerçeveleri kaldırmak için ön kameralarla ilgili birçok çözüm önerisi üretildi. Vivo da bu konuyu daha derin şekilde ele alarak, kamera için bir delik, çentik veya kızak ihtiyacını gidermek üzere kayan bir tasarımın patentini aldı. Mi MIX 3, OPPO Find X ve Honor Magic 2 gibi akıllı telefonlarına da benzer bir tasarımı patentleyen Vivo, gelecek telefonlarında benzer bir tasarımını kullanabilir.

Şirket daha öncelerde de kızaklı kamera üstünde geliştirmeler yapıyordu ancak son haberlere göre kayan kamera dizaynına sahip bir akıllı telefonu yakında görebiliriz. Vivo'nun, NEX serisinde de cesurca dizaynlar tercih ettiğini göz önüne alırsak yeni NES serisi görülmemiş bir kamerayla bizi karşılayabilir.

Vivo'nun aldığı patentin tasarımı:

Tasarımdan da görüldüğü gibi, arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. İlk başta kapalı halde bulunan kamera, kayar mekanizma sayesinde yükselerek LED flaşın ortaya çıkmasını sağlıyor. Ancak kayan mekanizma haricinde telefonun dizaynı son derece standart gözüküyor. Tasarımda garip bir biçimde, telefonun ön kamerası gözükmüyor ancak ön kameranın da kayan mekanizmaya eklenmesi bekleniyor.

Bu tasarımın, firmanın yeni akıllı telefonlarında kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor. Tüm patent dosyalarında olduğu gibi bu patent dw tarihin tozlu raflarında yerini alabilir veya telefonlarda kullanılarak kullanıcıların memnun olmasını sağlayabilir.

Vivo hakkındaki bir diğer haber ise, şirketin Vivo S1 akıllı telefonunun 4 GB RAM modelinin Hindistan satışlarında 1000 Hindistan rupisi kadar indirime gitmesi. 13 dolara tekabül eden bu indirim 1 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan'da uygulanmaya başlandı. 4 GB RAM'e sahip model indirime girmişken, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan bir üst modelin fiyatında herhangi bir indirim söz konusu değil.