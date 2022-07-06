Vivo'nun Hindistan'daki 40'tan fazla ofisine Hindistan kolluk kuvvetleri tarafından baskın yapıldı. Baskının nedeninin kara para aklama şüphesi olduğu kaydedildi.

Tüm dünyada hızlı yükselişini sürdüren Çin merkezli teknoloji devi Vivo, bugün büyük bir olayla sarsıldı. Şirketin Hindistan’daki 40’tan fazla ofisi, ülkenin kara para aklamayla mücadele güçleri tarafından basıldı. Hindistan ve Çin arasındaki gerilimin arttığı günlerde gelen baskın, Vivo’ya yönelik yapılan kara para aklama suçlamalarıyla yapıldı.

Vivo, Hindistan’da bir süredir izleme altındaydı. Hindistan’ın Enforcement Directorate güçleri, Vivo’nun mülkiyet ve finansal raporlamada usulsüzlük yapıp yapmadığını aylardır inceliyordu. Kurum, nisan ayında bir diğer Çinli dev Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koymuştu.

Vivo'dan açıklama geldi:

Vivo, baskının medyaya yansımasıyla birlikte açıklamada bulundu. TechCrunch’a konuşan Vivo Hindistan yetkililer, şirketin gerekli tüm bilgileri sağlamak için yetkililerle iş birliği yaptığını belirtti. Ayrıca “Sorumlu bir şirket olarak, Hindistan'daki yasalara tam olarak uymayı taahhüt ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Çinli teknoloji şirketleri Hindistan’daki akıllı telefon pazarını domine etmeye devam ederken Hindistan, Çin’e yönelik bazı tartışma yaratan kısıtlamalara imza atmıştı. Ülkede ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle TikTok ve PUBG Mobile uygulamaları yasaklanmıştı. Bu karar, iki ülke sınırında yaşanan gerginlik sonucunda gelmişti.

Öte yandan Apple, Google ve Amazon gibi birçok teknoloji devini temsil eden bir lobi olan Hindistan Hücresel ve Elektronik Derneği, mayıs ayında Hindistan yönetimini Enforcement Directorate’e müdahale etmeye çağırmış, kurumu teknoloji sektöründe telif ödemelerinin nasıl çalıştığını anlamamakla suçlamıştı.