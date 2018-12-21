Vivo, Kasım Ayında Çin Satışlarında İlk Sıraya Yerleşti

Akıllı telefon piyasası her geçen gün bir yeniliğe sahne olurken, birçok üretici satışlarını artırmak için farklı stratejiler izliyor. Son dönemde büyük atak yapan Vivo, Çin'deki satışlarda inanılmazı başararak 2018 Kasım ayında en çok satılan telefon oldu.

Çin'de Kasım ayındaki akıllı telefon satışlarının yayınlandığı raporda, Vivo büyük bir sürpriz yaparak zirveye oturdu. Apple, Huawei, Xiaomi gibi devlerin arasından sıyrılan Vivo, 6.26 milyon satışa ulaştı.

Vivo'nun son dönemde piyasaya sürdüğü cihazların büyük beğeni toplaması, firmanın satışlarını oldukça yükseltti. Satış rakamlarında ikinciliği ve üçüncülüğü de Çin menşeli firmalar almış durumda. Kasım ayında Huawei, 6 milyon akıllı telefon satarak 2. olurken, Oppo 5.87 milyon akıllı telefon satarak 3. oldu.

Listenin en dikkat çeken telefon üreticilerinden biri de Xiaomi. Xiaomi, 4.1 milyon satış ile listenin 6. sırasında bulunuyor. Xiaomi'nin satışlarındaki %12'lik küçülme de dikkat çeken başka bir detay.

Listenin büyüme gösteren firmaları Vivo, Huawei ve Honor'un bu yükselişi; son dönemde akıllı telefon sektörüne getirdikleri yeniliklere bağlanıyor. Ayrıca performansı yüksek cihazları uygun fiyata almak isteyen kullanıcılar da bu firmaların satışlarının artışında büyük pay sahibi.

2018'in sonuna yaklaşırken yeni yılda satışların nasıl değişeceğini hep birlike göreceğiz fakat büyük sürprizler yaşanacağı kesin. Özellikle Samsung'un yeni ekran teknolojileri, akıllı telefon piyasasında işleri değiştirebilir.