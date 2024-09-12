vivo, Marmara Park AVM'de gerçekleştireceği X10 Pro akıllı telefon deneyim etkinliğinde yüzlerce hediye dağıtacak, bir kişiye de X100 Pro hediye edilecek.

Çinli teknoloji üreticisi vivo, Marmara Park AVM'de X100 Pro modelleri için bir kullanıcı deneyim etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte katılımcılar, akıllı telefonun kamera ve fotoğraf özelliklerini deneme fırsatı bulacaklar. Ardından vivo tarafından eğlenceli bir bilgi yarışması düzenlenecek.

Bu bilgi yarışmasının finalinde ise birinci olan katılımcı vivo X100 Pro kazanacak. Euro 2024'ün de sponsoru olan vivo, dereceye giren ilk 25 katılımcıya Euro 2024 futbol topu ve ikinci 25 katılımcıya Euro 2024 matara hediye edilecek.

Etkinlik 14 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek

vivo'nun etkinliği 14 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00 – 16.00 arasında İstanbul Marmara Park AVM'deki MediaMarkt Tech Arena içerisindeki vivo mağazasında "vivo X100 Pro Ürün Deneyimi” adıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikte öncelikle vivo X100 Pro'nun özellikleriyle ilgili olarak kısa bir tanıtım yapılacak. Misafirler bu deneyimlerini sosyal medyalarında da aktarma şansına sahip olacaklar.

vivo, Alman devi ZEISS ile iş birliğine giderek optik kalitesi anlamında akıllı telefonlarına sınıf atlatmıştı. Yeni X100 Pro, farklı senaryolarda yüksek kaliteli çekimler yapabilmeyi mümkün hâle getiriyor. Kullanıcı deneyimi etkinliği ile birlikte bu özellikleri daha geniş kitlelerin deneyimlemesini sağlamayı amaçlıyor.