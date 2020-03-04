Vivo Nex 3s 5G'nin Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo Nex 3s 5G'nin teknik özelliklerine dair bazı detaylar ortaya çıktı. Yeni nesil akıllı telefon, selefi NEX 3 5G'ye benzer bir tasarımı, yükseltilmiş donanım özellikleriyle birleştiriyor.

Vivo, yeni amiral gemisi telefonu NEX 3s 5G'nin 10 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. NEX 3s 5G geçtiğimiz ay Geekbench'te görülmüştü ve bu kez, Google Play geliştirici konsolunda daha fazla teknik detayla ortaya çıktı.

Google Play geliştirici konsolundaki bilgilere göre Vivo NEX 3s 5G, Snapdragon 865 işlemciyle gelecek. Telefonun 8 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 10 işletim sisteminde çalışacağı da görülüyor. Ayrıca NEX 3s 5G, 440 ppi yoğunluklu Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak.

Tasarımına baktığımızda, NEX 3s 5G'nin ekranında çentik veya kamera deliği olmadığı görülüyor. Bu nedenle selfie kamerası muhtemelen pop-up kamera olarak karşımıza çıkacak. Daha önce TENAA'da telefonun üçlü arka kamera (64MP + 13MP + 13MP) kurulumuyla geleceği ortaya çıkmıştı.

Vivo'nun yeni amiral gemisinin 256 GB'a kadar depolama alanı ve 4.250 mAh bataryaya sahip olacağı biliniyor. Son olarak, cihazın kutusundan Android 10 tabanlı FuntouchOS 10 ile çıkması bekleniyor.

Gelen son haberler, Corona virüsü nedeniyle Çin'deki fabrikalarda yaşanan sıkıntıların ardından Vivo NEX 3s 5G'nin lansmanının ertelenebileceğini öne sürüyor.