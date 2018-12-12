Vivo Nex Dual Display Edition - Özellikler ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin en yeni ve en şık amiral gemisi olan çift AMOLED ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition'u resmi olarak tanıttı.

Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticileri arasında bir trend haline gelen çift ekran furyasına Vivo da katıldı. Bir süredir Nex 2 adı ile tanıtılması beklenen Vivo Nex Dual Display Edition, resmi olarak nihayet duyuruldu. Adından da anlaşılabileceği gibi cihazın en büyük özelliği, çift AMOLED ekrana sahip olması. Ayrıca Vivo Nex Dual Display Edition, çift ekranlı telefonlar arasında üç arka kameraya sahip tek model olarak dikkat çekiyor.

Nex serisinin önceki modellerinde de oldugu gibi çerçevesiz bir tasarım benimseyen Vivo Nex Dual Display Edition’ın önünde 6.4 inç, arkasında ise 5.5 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Diğer çift ekranlı telefonlarda olduğu gibi cihazın herhangi bir ön kamerası bulunmuyor. Selfie çekmek isteyenler cihazın arkasını çeviriyorlar ve üçlü arka kamerayı ön kamera gibi kullanıyolar.

Vivo Nex Dual Display Edition Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

10 GB RAM, 128 GB depolama

6.4 inç Full HD+ AMOLED ana ekran + 5.5 inç Full HD AMOLED ikinci ekran

12MP, f/1.8 + 2MP, f/1.8 + TOF kamera, f/1.3

Android 9.0 Pie işletim sistemi

22.5W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya

4G LTE, çift-bant Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS

Buz mavisi ve yıldız moru olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Vivo Nex Dual Display Edition, yaklaşık 725 dolar (3900 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Vivo amiral gemilerinin genellikle Samsung, Huawei gibi rakiplerine göre uygun fiyatlı olduğunu biliyoruz. Ancak Vivo Nex Dual Display Edition, vergiler hariç 3900 TL’lik fiyatı ile bu tanımın birazcık dışında kalıyor.