Vivo Nex Dual Display, Uygun Fiyatlı Bir Versiyon'la Gelecek

Yeni bir TENAA sızıntısına göre Vivo Nex Dual Display, Snapdragon 710 işlemcili uygun fiyatlı bir versiyon ile satışa sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin ilk çerçevesiz ekranlı akıllı telefonu olan Vivo Nex’in yeni bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo NEX Dual Display olarak adlandırılması beklenen modelin Çift ekrana sahip olması, bu sayede kullanıcıların selfie çekmek için arka kamerayı kullanabilmesi bekleniyor. Ancak bu noktada küçük bir sorun bulunuyor.

Vivo, şirket politikası itibari ile amiral gemisi kalitesindeki cihazları uygun fiyat etiketleri ile tüketicilerle buluşturuyor. Çift ekran teknolojisi ise birkaç akıllı telefonda kullanılmış olsa da henüz yeni bir teknoloji ve uygun fiyatlı olarak tüketicilere sunulması pek de mümkün değil. Yeni bir TENAA sızıntısına göre şirket, bu durumu segmentasyon değişikliği ile kurtaracak.

TENAA’da Vivo V1820A ve V1820T adlarına sahip iki yeni akıllı telefon modeli listelendi. Bunlar, Vivo NEX Dual Display olması beklenen cihaz ile aynı model numaraları değil. Dolayısı ile Vivo’nun alternatif bir Nex modeli üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Dahası, sızıntıya göre bu cihaz, Qualcomm’un orta-üst seviye işlemcisi Snapdragon 710’dan güç alacak.

Cihazın diğer özellikleri ise Vivo NEX Dual Display’den çok da farklı olmayacak; 8GB RAM, 128GB depolama, Android Pie işletim sistemi 12MP+13MP+2MP üçlü arka kamera kurulumu ve hızlı şarj desteği. Yeni Vivo Nex modelinin Vivo’nun 9 Ocak’ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile tanıtılması bekleniyor.