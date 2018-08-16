Vivo V11'in Görüntüsü ve Özellikleri Sızdırıldı

Vivo'nun geçtiğimiz günlerde sızdırılan X23'ünün görüntülerinin ardından bir sızıntı daha yaşandı. Bu kez de V serisinin V9'dan sonra piyasaya sürülecek en yeni telefonu olacağı söylenen V11'den görüntüler geldi.

Vivo'nun görüntüleri sızdırılan ve en yeni telefonu olması beklenen V11'e dair en çok dikkat çeken ilk detay telefonun tasarımı. Çerçevesiz telefon konusunda iddialı adımlar atan Vivo, bu iddiasını V11'de de devam ettirecek gibi duruyor. Aynı zamanda çentik detayı da oldukça dikkat çekici. Son dönemde hemen her akıllı telefonda karşımıza çıkan çentik, V11'de oldukça farklı görünüyor çünkü yalnızca ön kameranın etrafından dolanan ince bir çentik mevcut.

Telefon aynı zamanda çift kamera ve parmak sensörü ile birlikte gelecek gibi duruyor. Eğer görüntüler gerçeği yansıtıyorsa telefon tasarımı ile büyük beğeni toplayacağa benziyor. Aynı zamanda telefona ait tüm özelliklerin yer aldığı bir görsel de sızdırıldı. Bu görsele göre telefonun özellikleri aşağıdaki şekilde;