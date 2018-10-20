Söz konusu şirketin daha sonra aynı özelliklere sahip farklı model numaraları olan iki yeni telefonları ortaya çıktı.
Bu telefonların özelliklerine bakacak olursak her birinde 1520 x 720 çözünürlükte olan 6.22 inç IPS ekran bulunuyor. 8 Megapiksel ön kameraya sahip cihazda 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 işlemci mevcut.
Xiaomi Mi 8'in Youth Sürümü TENAA’da Listelendi
4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip cihazlar, ayrıca 256 GB'a kadar yükseltilebilen microSD kart desteği de sunuyor. Cihazın arka tarafına bakacak olursak biri 8 Megapiksel, diğeri 2 Megapiksel olan çift kamera karşımıza çıkıyor. 3,935 mAh bataryaya sahip cihazlar, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip.
TENAA tarafından doğrulanan bu cihazlar, çok kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak.