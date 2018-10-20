Vivo Z3 lansmanından kısa bir süre sonra Çin'in sertifika kurumu TENAA, orta segmentli yeni bir telefon üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Söz konusu şirketin daha sonra aynı özelliklere sahip farklı model numaraları olan iki yeni telefonları ortaya çıktı.

Bu telefonların özelliklerine bakacak olursak her birinde 1520 x 720 çözünürlükte olan 6.22 inç IPS ekran bulunuyor. 8 Megapiksel ön kameraya sahip cihazda 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 işlemci mevcut.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip cihazlar, ayrıca 256 GB'a kadar yükseltilebilen microSD kart desteği de sunuyor. Cihazın arka tarafına bakacak olursak biri 8 Megapiksel, diğeri 2 Megapiksel olan çift kamera karşımıza çıkıyor. 3,935 mAh bataryaya sahip cihazlar, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip.

TENAA tarafından doğrulanan bu cihazlar, çok kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak.