Vivo, MediaTek Destekli Yeni Cihazı Y91i'yi Satışa Sundu

Çin merkezli marka Vivo, teknik detaylarıyla ilgili birçok dedikodu çıkmasının ardından Y91i'yi resmi olarak satışa sundu.

Vivo'nun bir süredir beklenen akıllı telefonu Y91i, bugün Hindistan'da satışa sunuldu. Y91i, MediaTek'in Helio P22'siyle birlikte çalışacak ve gayet yeterli bir ekranla karşımızda olacak.

Çin merkezli üretici Vivo, 2009 yılında kurulmuş olsa da adını en çok duyurduğu dönem içinde bulunduğumuz dönem oldu. Şirketin yeni akıllı telefonu Y91i'nin 16 GB'lık versiyonu Hindistan'da 7.990 rupi (620 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın 32 GB'lık depolama opsiyonuyla gelen versiyonu ise 8.490 rupi (660 TL) fiyat etiketiyle raflarda yerini aldı.

(Yukarıdaki fiyatlar güncel kur baz alınarak çevrilmiştir. Vergiler dahil değildir.)

Y91i, 6,22 inçlik HD+ (1520x720) ekranıyla kullanıcıları karşılıyor. Depolama alanında 16 GB ve 32 GB olarak iki farklı seçeneği bulunan telefon, işlemci alanında MediaTek'in Helios P22'sinden güç alacak. İşletim sistemi olarak elbette Android ile çalışan Vivo, Y91i için Android Oreo'yu tercih etmiş.

Tüm bunlara ek olarak çift SIM desteğiyle piyasaya sürülen Y91i, 4G LTE, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, Micro USB ve 3,5 mm'lik kulaklık girişiyle donatılmış durumda. Buna ek olarak ön kısımda yer alan 5 megapiksellik ve arkada yer alan 13 megapiksellik sensörlerle birlikte her iki yön içinde tekli kamera kurulumu tercih edilmiş. Y91i'nin bataryası ise 4.030 mAh değerinde.