Vivo S1 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun S1 Pro adını verdiği orta segment sınıfında değerlendirebileceğimiz akıllı telefonuna dair bazı bilgiler ve donanım özellikleri ortaya çıktı.

Vivo V1945A/T, bu ayın başlarında Çin’in TENAA ajansında ortaya çıkmıştı. Çin’de hangi isimle yayınlanacağı henüz belli olmayan telefonun Hindistan ve Rusya’da Vivo V17 adıyla çıkacağına dair bilgiler bulunuyordu. Şirketin, telefonu sunmayı düşündüğü pazarlar arasındaysa Endonezya, Tayland, Filipinler ve Malezya bulunuyor.

Vivo Endonezya, Vivo S1 Pro’ya dair birçok detayı açıklamıştı. Çıkacak olan S serisi akıllı telefonun, full HD+ çözünürlük sunabilecek 6,38 inç Super AMOLED bir ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Telefonun ekran gövde oranının ise %90 olacağı bildirildi. Ekranın bir diğer özelliği ise ekrana gömülü “Screen Touch ID” parmak izi okuyucu sensöre sahip olacak olması.

Donanım özellikleri

Gününü Snapdragon 665 yonga setinden alan telefon 8 GB RAM’e sahip. 128 GB dâhili depolama özelliği bulunan telefonun hafızası 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebiliyor. 4.500 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan cihaz, 18 W çift motor hızlı şarjı da destekliyor.

Günümüz akılı telefonlarının en çok dikkat edilen özelliklerinden bir tanesi olan kamera tarafında Vivo S1 Pro’nun 32 MP ön kameraya sahip olacağı görülüyor. Arka tarafında elmas şekilli kamera sistemi yer alan telefonda 48 MP Samsung GM1 ana lens ve 120 derece süper geniş açılı 8 MP lens yer alıyor.

Telefonun renk seçenekleri arasında Glowing Black ve Crystal Blue yer alıyor. Telefonun çıkış tarihine dair henüz net bir bilgi yer almasa da Vivo S1 Pro’nun bu ayın sonuna kadar Endonezya’da ve diğer Asya pazarlarında satışa çıkacağı düşünülüyor.

Şirket; Çin, Hindistan ve Rusya gibi bazı pazarlarda telefonlarını farklı isimlerle piyasaya sürebiliyor. Vivo, Çin’de ve Hindistan’da farklı bir Vivo S1 Pro sürümünü satışa sunmuştu. Şirket, Rusya’da ise herhangi bir S serisi akıllı telefonu satışa sunmadı.

Telefonun Rusya ve Hindistan’da Vivo V17 adıyla bu ay sonu gelmeden çıkış yapacağı düşünülüyor. Hindistan’da ise Aralık ayının ilk haftasında satışa çıkacağına inanılıyor. Şirket, Çin’de yakın zamanda Vivo S5 adlı bir akıllı telefon çıkarmıştı. Vivo V1945A/T de Vivo S5’in bir alt sürümü olabilir.

Vivo S1 Pro özellikleri:

Ekran: FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED

FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED İşlemci: Snapdragon 665

Snapdragon 665 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP Samsung GM1

48 MP Samsung GM1 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Renkler: Glowing Black, Crystal Blue

Vivo’nun S1 Pro modeline dair şimdilik bilinenler bunlar. Şirketin, bu modeli batı pazarında ya da ülkemizde satışa sunup sunmayacağına dair ise henüz bilgi bulunmuyor.