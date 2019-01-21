Vivo, sessiz sedasız bir biçimde orta seviye telefonu Y89'u duyurup Aliexpress'te satışa sundu.

Çinli üretici Vivo'nun orta seviyeye hitap etmesi için piyasaya sürdüğü Y89 modeli, 6,26 inçlik FHD LCD bir ekranla geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon 626'sı tercih edilen cihazın 4 GB RAM'i ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bunun microSD kart desteğiyle 256 GB daha artırılabileceğini de söyleyelim.

Telefonun arka tarafına baktığımızda, son zamanlarda Xiaomi ve Huawei'nin de kullanmayı sevdiği geçişli renk tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz. Artık neredeyse her telefonda gördüğümüz parmak izi tarayıcısı da arka tarafa konumlandırılmış.

Kamera tarafına baktığımızda, 16 megapiksellik ana sensöre 2 megapiksellik bir derinlik sensörünün eşlik ettiğini görüyoruz. Özçekimler için de çentik içinde 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. 3.260 mAh'lik batarya ile gelen telefon, kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Renk seçeneklerinde siyah ve degradeli mavi-mor sunan cihazın satış fiyatı ise yaklaşık 266 dolar (~1415 TL).