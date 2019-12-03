Vivo'nun Yeni Telefonu AnTuTu'da Ortaya Çıktı

Vivo'nun yaklaşmakta olan "V1936AL" model kodlu yeni telefonu, AnTuTu testlerinde ortaya çıktı. Şirketin geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü Vivo Neo 855'e fazlasıyla benzeyen bu telefon, AnTuTu'da 503.734 puan almayı başarıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 2019 yılında iyi bir çıkış yakaladı. Şirket, şu an için Türkiye'de çok popüler olmasa da dikkat çeken akıllı telefonlar üretiyor ve bu akıllı telefonlar kimi zaman tasarımları kimi zaman da donanımsal özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Vivo şu sıralardaysa iQOO Neo 855'in yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

Vivo'nun üzerinde çalıştığı bu yeni telefon modeli, aslında iQOO Neo 855'e fazlasıyla benziyor. Şu an için net bilgilere sahip olmasak da iQOO Neo 855'in yeni versiyonunun eski versiyondan belki de tek farkı işlemcisi olacak. Yeni versiyon, Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alacak ve mobil oyunseverler için daha iyi bir performans sunacak. Şimdi ise "V1936AL" kodlu bu telefon, AnTuTu'da ortaya çıktı.

AnTuTu testlerine giren V1936AL model kodlu telefonun Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alacağı resmiyet kazanmış durumda. AnTuTu'da yer alan bilgiler, bu akıllı telefonun "Adreno 640" GPU'ya sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu telefon, Android 9 işletim sistemine sahip ve 128 GB da depolama alanı bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Vivo'nun yeni telefonu, 12 GB RAM ile desteklenecek.

Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu, AnTuTu testlerinde 503.734 puan almayı başarıyor. Bu toplam puanın 143.608'i işlemci testlerinden, 196.507 puanı da grafik testlerinden geliyor. Ayrıca bu telefon, bellek testlerinde 90.100, UX testlerinde de 73.519 puan almayı başarıyor. Ortaya çıkan sonuçlar, Vivo'nun ciddi anlamda güçlü olan bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıkacağını gösteriyor.

İşte AnTuTu'dan alınan o görsel

Vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni telefon, geçtiğimiz hafta içerisinde TENAA'da ortaya çıkmış, pek çok özelliği burada listelenmişti. Şimdi ortaya çıkan AnTuTu testleri de bu telefonun genel performansını gözler önüne seriyor. Telefonla ilgili olarak merak edilen çok da bir özelliğin kalmadığını söyleyebiliriz ancak V1936AL kodlu bu telefonun fiyatıyla ilgili hala bir bilgi yok. Vivo'nun yapacağı duyuru ile bu telefonun fiyatı da belli olmuş olacak.