vivo T3 Ultra Resmî Olarak Tanıtıldı

vivo, T3 Ultra modelinin tanıtımı için daha önce 12 Eylül tarihini işaret etmişti. Çinli üretici sözünü tuttu ve cihazı resmî olarak da tanıttı. Böylelikle yeni akıllı telefonun özellikleri de belli oldu. Yeni model, amiral gemisi seviyesindeki cihazlara oldukça yakın özelliklere sahip.
Telefonun tasarımına baktığımızda vivo T3 Ultra, oldukça modern hatlara sahip ve arka kamera tasarımı da telefonu diğer modellerden ayırıyor. Cihazın 120Hz yenilenme hızına sahip 6,78 inçlik OLED ekranı da çerçeve üstüne uzanıyor ve daha geniş bir ekran izlenimi yaratıyor.
vivo T3'ün özellikleri:
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Ekran
|6.78 inch, 120Hz, 1.5K OLED LTPS Q9
|Parlaklık
|4500 nits
|Batarya
|5500mAh
|Şarj
|80W hızlı şarj
|Ana kamera
|50MP
|Ultra geniş açı kamerası
|8MP
|Ön Kamera
|50MP
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Ağırlık
|192 gram
vivo T3 Ultra'nın 128GB'lık modeli yaklaşık 303 dolardan, 256GB'lık modeli ise 327 dolardan satışa çıktı.