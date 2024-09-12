vivo T3 Ultra Resmî Olarak Tanıtıldı

vivo T3 Lite 5G, vivo T3x 5G ve vivo T3 Pro 5G'den sonra vivo T3 Ultra modeli de bugün resmî olarak tanıtıldı.

vivo, T3 Ultra modelinin tanıtımı için daha önce 12 Eylül tarihini işaret etmişti. Çinli üretici sözünü tuttu ve cihazı resmî olarak da tanıttı. Böylelikle yeni akıllı telefonun özellikleri de belli oldu. Yeni model, amiral gemisi seviyesindeki cihazlara oldukça yakın özelliklere sahip.

Telefonun tasarımına baktığımızda vivo T3 Ultra, oldukça modern hatlara sahip ve arka kamera tasarımı da telefonu diğer modellerden ayırıyor. Cihazın 120Hz yenilenme hızına sahip 6,78 inçlik OLED ekranı da çerçeve üstüne uzanıyor ve daha geniş bir ekran izlenimi yaratıyor.

vivo T3'ün özellikleri:

İşlemci MediaTek Dimensity 9200 Plus Ekran 6.78 inch, 120Hz, 1.5K OLED LTPS Q9 Parlaklık 4500 nits Batarya 5500mAh Şarj 80W hızlı şarj Ana kamera 50MP Ultra geniş açı kamerası 8MP Ön Kamera 50MP İşletim Sistemi Android 14 Ağırlık 192 gram

vivo T3 Ultra'nın 128GB'lık modeli yaklaşık 303 dolardan, 256GB'lık modeli ise 327 dolardan satışa çıktı.