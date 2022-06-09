Vivo Türkiye, Resmi Online Alışveriş Mağazasını Açtı

Vivo, Türkiye'deki resmi internet sitesini kullanıma sundu. Şirket, internet sitesi üzerinden V ve Y serisi akıllı telefonlarıyla birlikte TWS 2 serisi kablosuz kulaklıklarını tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile tüketicileri etkilemeyi başaran Vivo, Türkiye'deki hayranları için önemli bir adım attı. Şirket, resmi online alışveriş sitesini kullanıma sundu. Vivo'nun Türkiye'deki internet sitesi, açılışına özel kampanyalar ve indirim kuponları da sunuyor olması ile dikkate değer fırsatlar sunuyor.

myvivoshop.com adresi üzerinden hizmet veren Vivo satış sitesi, haber bültenine abone olan tüm kullanıcılara 100 TL'lik indirim kuponu veriyor. Ayrıca şirketin bazı akıllı telefon modelleri için yüzde 30'luk indirim kampanyasına da gidilmiş durumda. Vivo, tüm bunlarla birlikte 9-19 Haziran aralığında geçerli olan bir kampanya da başlattı.

Vivo V ve Y serisi telefonlarla kablosuz kulaklıklar satışa sunuldu

Vivo Türkiye'nin internet sitesinde şirketin V ve Y serisi akıllı telefonları satışa sunulmuş durumda. Bununla birlikte; şirketin TWS 2 serisi kablosuz kulaklıkları da internet sitesinde satılıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 19 Haziran'a kadar V21 veya V21e satın alınması durumunda, TWS 2E isimli kablosuz kulaklık hediye edilecek. Vivo V23 5G alınması durumunda ise TWS 2 ANC kullanıcıya hediye edilmiş olacak.