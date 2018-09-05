Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcılı Vivo V11 - Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte şirketin yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo V11’i tanıttı. İnce çerçeveleri sayesinde %90’ın üzerinde ekran/gövde oranı sunan Vivo V11, Vivo X21 ve Vivo Nex modellerinden sonra ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip 3. Vivo akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Vivo X21, Qualcomm’un orta seviyedeki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, 6.4 inçlik Super AMOLED ekranı ile oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çift arka kameraya sahip olan cihaz, önde ise 25MP’lik bir selfie kamerası bulunduruyor.
Vivo V11 Özellikler
- Snapdragon 660 işlemci
- 6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran
- 6GB RAM+128GB depolama
- 3400mAh hızlı şarj destekli batarya
- 12MP, f/1.8 diyafram + 5MP çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyafram ön kamera
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
Vivo, yeni V11 modelinin fiyatlandırılması ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı hakkında kesin bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazın satışa çıktığı pazarlara göre farklı tarihlerde ve farklı fiyatlarda satışa sunulacağını biliyoruz.