Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcılı Vivo V11 - Özellikleri

Yeni bir basın etkinliği düzenleyen Vivo, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve küçük çentiği ile dikkat çeken şirketin en yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo V11'i tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte şirketin yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo V11’i tanıttı. İnce çerçeveleri sayesinde %90’ın üzerinde ekran/gövde oranı sunan Vivo V11, Vivo X21 ve Vivo Nex modellerinden sonra ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip 3. Vivo akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Vivo X21, Qualcomm’un orta seviyedeki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, 6.4 inçlik Super AMOLED ekranı ile oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çift arka kameraya sahip olan cihaz, önde ise 25MP’lik bir selfie kamerası bulunduruyor.

Vivo V11 Özellikler

Snapdragon 660 işlemci

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

6GB RAM+128GB depolama

3400mAh hızlı şarj destekli batarya

12MP, f/1.8 diyafram + 5MP çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyafram ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Vivo, yeni V11 modelinin fiyatlandırılması ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı hakkında kesin bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazın satışa çıktığı pazarlara göre farklı tarihlerde ve farklı fiyatlarda satışa sunulacağını biliyoruz.