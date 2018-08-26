Vivo, V11 Pro'nun Tasarımını Tanıttığı Teaser'ı Yayınladı

Yakın zamanda yeni akıllı cihazı X23'ü tanıtan Vivo, V11 Pro tasarımına dair teaser yayınladı. Yakın zamanda Hindistan'da resmi lansman düzenleyerek tanıtacağı V11 Pro hakkında şu an için çok fazla bilgi paylaşılmıyor.

Vivo’nun V11 Pro Al Dual kameralı akıllı telefonunu 6 Eylül’de Hindistan’da gerçekleşecek bir lansman etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla azar azar V11 Pro’nun özelliklerini tanıtmaya başladı. Oppo F9 Pro’yu andıran su damlası ekranını ve AI Dual kamerasını, Vivo’nun yayınladığı bir tanıtım videosunda daha önce görmüştük. Bugün Vivo, bir tanıtım videosu daha yayınlayarak telefonu daha yakından incelememize olanak sağladı.

Yayınlanan videoda cihazın tüm tasarımını tanıtıldı.Cihazın arka çift kamerası sol üstte dikey hizalanmış; ön tarafta ise kamera üst orta kısımda çok küçük bir çentiğe yerleştirilmiş. Bu tanıtım videosuyla birlikte Vivo, dördüncü nesil ekran parmak izin sensörünü de yeni cihazında yer alacağını doğruladı.

Vivo V11 Pro’nun resmi lansmanı daha yapılmamış ve detaylar belirtilmemiş olsa da şu an için cihazın özellikleri, Vivo X23 ile neredeyse aynı gibi görünüyor. Vivo V11 Pro lansmanının ardından bu kıyaslamanın doğru olup olmadığını göreceğiz. Vivo V11 Pro'nun tasarımını tanıtan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: