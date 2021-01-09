Vivo V2035'in Özellikleri Geekbench'te Ortaya Çıktı

Vivo V2035, FCC listelemelerine girdikten bir ay sonra da Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece telefonun bazı önemli özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

2021 yılında peşpeşe piyasaya çıkacak olan akıllı telefonlar arasında Vivo V2035 de kendisine yer buluyor. Şimdiye kadar özellikleri hakkında çok bir bilgimizin olmadığı telefonun Geekbench'te yer almasıyla birlikte özellikleri belli oldu.

Android 11 ile gelecek olan akıllı telefon, genel anlamda orta seviye bir cihaz olacak gibi duruyor. Şimdilik elimizdeki bilgilerden daha fazlasını söylemek güç olsa da telefonda büyükçe bir ekran da bekleyebiliriz.

8 GB RAM ile geliyor

Geekbench listelemesine baktığımızda ilk göze çarpan noktalardan biri, telefonun anakartının bengal olarak gösterilmesi oldu. Yani telefon işlem gücünü ya Snapdragon 662'den ya da Snapdragon 460'dan alacak.

Telefonda Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11 yer alacak. 8 çekirdekli işlemci ile gelecek olan cihazın standart işlemci hızı ise 1,80 GHz olacak. Ona 8 GB RAM eşlik edecek. Bir amiral gemisi olmasa da orta sınıf diyebileceğimiz bir telefon göreceğiz.

Geekbench veritabanında cihaz hakkında daha fazla bilgi açıklanmış değilse de FCC listelemeleri de diğer bazı özellikleri göstermişti. O listelemeye göre 5000 mAh gibi iyi sayılabilecek bir batarya barındıracak olan telefon 18W şarj ile gelecek. Çift SIM kart girişine sahip olacak olan telefon 4G destekleyecek.

V2035 ne zaman tanıtılacak?

Öncelikle telefonun piyasaya çıktığında adı V2035 olmayacak, farklı bir isimle anılacak. Ayrıca telefonun geri kalan özellikleri de henüz belli değil, yalnızca büyükçe bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.

Şu anda Vivo V2035'in hangi ülkelerde satışa çıkacağı veya nasıl bir fiyatlandırma politikası izleneceği de bilinmiyor. Yine de karşılaştırma testlerine girmiş olması, resmi bir tanıtıma çok da uzak olmadığımız anlamına geliyor.