Vivo U3'ün Teknik Detayları ve Ön Satış Tarihi Ortaya Çıktı

Giriş seviyesi cihazlardan amiral gemisi akıllı telefonlara kadar büyük bir üretim aralığına sahip olan Vivo, giriş seviyesi yeni bir telefonu önümüzdeki günlerde ön siparişe açmayı planlıyor. Yayınlanan posterlerde Vivo U3 ismindeki giriş seviyesi modelin Snapdragon 675 yonga setine sahip olacağı görülüyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, her türde akıllı telefon üreterek tüm pazar kitlesine hitap etmek için uğraşıyor. Zaman zaman giriş seviyesi cihazlar üreten, bazen de Vivo iQOO gibi üst segment akıllı telefonlar ile karşımıza çıkan Vivo, kitlesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Vivo IQOO gibi üst segment bir telefonla karşımıza çıkan Vivo, bu modelin tanıtımından hemen sonra Vivo U3x isimli giriş seviyesi cihazını da tanıtmıştı.

Birbirinin ardı ardına telefon tanıtmayı seven ve bu şekilde gönülleri fetheden Vivo'nun yakın zamanda bir telefonu daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Yine giriş seviyesi olacak olan Vivo U3 isimli akıllı telefon ile ilgili bir poster paylaşıldı. Posterde cihazın hangi işlemciyi kullanacağını ve telefonun arka kapağını net bir şekilde görebiliyoruz.

Snapdragon 675 yonga setini kullanacak

Vivo U3'ün yayınlanan posterinde telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 675 yonga setinden alacağını görüyoruz. Bunun yanı sıra telefonun arka tarafını da net bir şekilde görebildiğimiz posterde cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu da anlayabiliyoruz. Çoğu Vivo modelinde olduğu gibi bu modelde de kameranın hemen yanında bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor. Posterde cihazın diğer teknik detayları gözükmüyor olsa da geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız TENAA'da görülen V1934A/T model numaralı cihazın Vivo U3 olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın TENAA'da ortaya çıkan bilgilerine bakacak olursak 6,53 inçlik FHD+ ekrana sahip olacak olan telefonda bir adet damla çentik bulunacak. Bu çentik, 16 MP'lik selfie kamerasını içerisinde barındıracak. Üçlü kamera kurulumunda 16 MP'lik ana kamerayı barındıracak olan cihazın ikinci kamerası 8 MP'lik geniş açılı lens, son kamera ise 2 MP'lik derinlik algılayıcı sensör olacak. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın 21 Ekim tarihinde Çin'de ön siparişe açılması bekleniyor.