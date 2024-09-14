vivo'nun şu sıralar duyurması beklenen yeni telefonu V40e'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Oldukça ince yapıya sahip olacak telefon, teknik özellikleriyle memnun edecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir V40e olarak isimlendireceği yeni akıllı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son haberler ise eylül ayı içerisinde duyurulması beklenen akıllı telefonun renk seçeneklerini ve bazı özelliklerini ortaya koydu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre vivo V40e, ultra ince 3D kavisli tasarımla gelecek. Bu tasarım, 4.500 nite ulaşabilen tepe parlaklık değerine sahip bir OLED ekranla desteklenecek. vivo, böylelikle tüketicilerin premium hissetmelerini sağlayacak.

vivo V40e böyle görünecek

Edinilen bilgilere göre vivo V40e, Apple'ın "Çöl Titanyumu" renginden esinlenilen yeni bir renk seçeneğine sahip olacak. Bu renk seçeneği, "Royal Bronze" olarak anılacak.

vivo V40e, MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile desteklenecek. Telefon, ince yapısına rağmen oldukça etkileyici bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda; vivo V40e'nin 80W hızlı şarj destekli 5.500 mAh'lık batarya ile geleceği konuşuluyor. Ve son olarak, bu akıllı telefonda Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü göreceğimizi söyleyelim.