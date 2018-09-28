Vivo V9 Pro, Huawei Nova 3i ve Honor 8X Karşı Karşıya

Orta seviye telefonlar 2018 yılında çok gelişme kaydetti. Şimdi çok daha iyi tasarımlara, daha iyi performanslara hatta daha iyi kameralara sahip olan cihazlardan birkaçını kıyasa soktuk.

Vivo V9 Pro, Huawei Nova 3i ve Honor 8X telefonlarını karşılaştırdığımız bu yazımızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Telefonların teknik özellikleri için haberimizin içerisinde bulunan ilgili haber bağlantılarına tıklayabilir ve inceleyebilirsiniz.

Tasarım

İçlerinden en premium görünen Vivo V9 Pro olsa da diğerleri de çok uzağında değil. Özellikle Nova 3i'nin gradyanlı arka tasarımı, ağabeyi P20 Pro'yu andırıyor. Hepsinde benzer tasarım anlayışları olduğundan mütevellit hangisini seçerseniz seçin, memnun kalacaksınız.

Ekran

En dikkat çekici ekran 6.5 inçle Honor 8X'te. Video izlemek ya da bir şey okumak için daha ideal olan bu ekran boyutu gayet makul. Bakış açılarının birbirinden çok farklı olmadığı cihazların hepsi IPS ekran ve 1080p çözünürlük sunuyor.

Özellikler ve Yazılım

Vivo V9 Pro Snapdragon 660 çipsetiyle bu üçlü arasındaki en güçlü cihaz olarak öne çıkıyor. Kirin 710'dan daha iyi bir GPU sunan çipsetle oyunlarınızı daha akıcı oynayabileceksiniz. Aynı zamanda Vivo V9 Pro, Honor 8X ile beraber MicroSD kart girişine sahip; ancak bu özellik Huawei'de bulunmuyor.

Yazılım tarafında ise hepsinde Android ile karşılaşıyoruz ancak kullanılan başlatıcılar ve temalar farklı. Huawei (ve doğal olarak Honor) son zamanlarda kullandığı temayı oldukça başarılı hale getirdi. Bu yüzden her şeyiniz yazılımla alakalı ise bu iki telefondan birini seçmenizde fayda var.

Kamera

Eğer daha iyi bir arka kamera istiyorum diyorsanız hiç düşünmeden 8X'i alabilirsiniz. Sunduğu daha geniş diyafram ve daha yüksek çözünürlük özellikle düşük ışıklı koşullarda size oldukça yardımcı olacaktır. Ancak "işim selfie'lerle, ben daha iyi bir ön kamera istiyorum" diyorsanız Nova 3i'yi seçmenizde fayda var; çünkü 24MP + 2MP'lik ikili ön kamera kurulumu bu cihazı öne çıkaran özelliklerden biri.

Batarya

Honor 8X, bu cihazlar arasındaki en büyük bataryaya sahip olanı. Diğerlerinden çok daha fazla dayanan telefonu, biraz daha büyükçe olduğundan cebinize sığdırmakta zorlanabilirsiniz. Ancak uzun dayanan pil, bu durumu görmezden gelmenizi sağlabilecek kapasitede.