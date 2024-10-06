vivo, yeni amiral gemisi telefonlarından olacak X200 Pro'yla çekilen görselleri paylaştı. Telefoto kameraya odaklanan görseller, telefonun önceki nesil gibi kamerasıyla mest edeceğini gösterdi.

vivo, 14 Ekim günü yeni amiral gemisi telefonları olacak X200 serisini bizlerle buluşturacak. Şirket, tarih yaklaştıkça bu telefonlar hakkında resmî bilgileri bizlerle buluşturuyordu. Tasarımları da artık tamamen belliydi.

Serinin en çok dikkat çeken modellerinden biri X200 Pro olacak. Türkiye’ye de gelme ihtimali bulunan bu telefon önceki nesilde olduğu gibi kamerasıyla öne çıkacak. vivo’nun paylaştığı görseller de bunu doğruluyor. Gelin vivo X200 Pro ile çekilen görsellere bir göz atalım.

vivo X200 Pro'nun telefoto kamerasıyla çekilen görseller

Önceki telefonlarda olduğu gibi X200 Pro’da da Zeiss iş birliği göreceğiz. Bu da cihazın görüntüleme teknolojilerini yine arşa çıkaracak. X200 Pro’da 22 nm sürecinde üretilen 50 MP’lik (f/1.57) bir Sony ana kamera bekliyoruz. Ona 200 MP’lik (f/2.67) bir telefoto eşlik edecek. Ayrıca bir de 50 MP’lik ultra geniş sensör göreceğiz.

vivo tarafından yayımlanan görseller, telefonun 200 MP’lik periskop telefoto kamerasına odaklanıyor ve bu sensörün neler yapabildiğini gözler önüne seriyor. Sonuçlar oldukça etkileyici.

Ana kameranın f/1.57 diyafram açıklığının, sensöre daha fazla ışık ulaşmasını sağladığını belirtelim. Telefoto sensör, X100 Pro’da kullanılanla aynı. Görsellerde 230 mm odak uzaklığı, 1/1000 ms çekim hızı kullanılmış ve Çinli tenis yıldızı Zheng Qinwen görüntülenmiş.

Görüntülerden kameranın hızlı tempoya sahip anlardaki görsellerin nasıl yakalayabildiğine göz atabiliyoruz. Keskin ayrıntıları göstermeye devam ediyor. Görüntülerin uzaktan çekildiğini de unutmayalım. Yani buna rağmen detayları yakalamada oldukça başarılı diyebiliriz.

vivo X200 Pro’nun ön tarafında 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Telefonun beklenen diğer özellikleri arasında 6,78 inçlik 120 Hz OLED ekran, 6000 mAh batarya, 90W hızlı şarj, Dimensity 9400 işlemci gibi şeyler var.