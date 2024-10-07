vivo, 14 Ekim'de tanıtacağı X200 serisi hakkında yeni detaylar paylaştı. Telefonların tasarımları ve bazı özellikleri belli oldu. Ayrıca bu telefonlarla çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

vivo, 14 Ekim günü çok beklenen amiral gemisi telefonları X200 serisini bizlerle buluşturacak. Cihazlar; standart X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini olmak üzere 3 farklı modelden oluşacak. Şimdiye kadar telefonların tasarımı şirket tarafından paylaşılmıştı. Bazı detayları da belli olmuştu.

Şimdi ise vivo Marka ve Ürün Yöneticisi Jia Jingdong, X200 serisi hakkında yeni detayları bizlerle buluşturdu. Telefonların tasarımlarını ve kameralarıyla çekilen fotoğrafları da paylaştı.

vivo x200 serisi böyle gözükecek

Baktığımızda üç modelin de birbirine benzer tasarımlarla geleceğini görebiliyoruz. Her telefonun akrasında yuvarlak bir kamera kurulumu bizi karşılıyor. Önde ise delikli bir ekran tasarımı yer alıyor. Kavisli köşeleri de ekleyelim.

X200 serisi, önceki nesil X100’e kıyasla birçok iyileştirme alacak. Jingdong’un aktardığına göre yine Zeiss iş birliğiyle en dikkat çeken kısımları kameraları olacak. Telefonlarda 200 MP’lik süper telefoto kamera göreceğiz. Video tarafı 4K 120 FPS yavaş çekim gibi özelliklerle iyileştirilerek hem amatör hem de profesyonel kullanıcılara uygun hâle getirilmiş.

Performans tarafına baktığımızda cihazların MediaTek’in bu ay tanıtacağı yeni işlemcisi Dimensity 9400’ü göreceğiz. Yapay zekâ görevleri için de uygun olan bu çip, hem hız hem de verimlilik konusunda öne çıkacak. Gerçek zamanlı sesli etkileşimler, akıllı güzellik filtreleri ve çok daha fazla yapay zekâ özelliğini destekleyecek. OriginOS 5 işletim sistemi de bu özelliklerin düzgünce çalışmasını sağlayacak.

Pro Mini modelde 6,31 inçlik 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran bekleniyor. 6000 mAh’lik bataryayla gelecek Pro’da ise ekran boyutu 6,7 inçe çıkacak. Standart modelde de 6,7 inçlik bir ekran göreceğiz.

vivo X200 serisiyle çekilen bazı fotoğraflar

X200

X200 Pro mini